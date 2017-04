(Bild: Creative Assembly / Sega)

Die Warhammer-Umsetzung der Total-War-Reihe war eines der erfolgreichsten Strategiespiele im Jahr 2016. Nun legt Creative Assembly nach und will noch dieses Jahr neue Schlachtfelder und Rassen liefern.

Mit Total War: Warhammer 2 hat der britische Entwickler Creative Assembly vor kurzem den Nachfolger des Strategiehits des letzten Jahres angekündigt. Wie in der Total-War-Reihe üblich, befehligt der Spieler auch im Nachfolger wieder hunderte Soldaten gleichzeitig in einem Mix aus Runden- und Echtzeitstrategie. Allerdings verlagern sich die Schlachtfelder von Karl Franz' Imperium in die wilde Heimat der Elfen, Dunkelelfen und Echsenmenschen im Westen.

Eigentlich ist die Alte Welt, der Schauplatz des Fantasy-Tabletopspiels Warhammer, längst zerstört. Die aktuelle Ausgabe von Games Workshop spielt Millionen Jahre nach der Apokalypse der Alten Welt und heißt nun Age of Sigmar. Das scheint dem Erfolg von Total War: Warhammer allerdings in keinster weise geschadet zu haben, so stellte der Titel doch direkt in der ersten Verkaufswoche die Einnahmen aller bisher dagewesenen Total-War-Teile in den Schatten. Es wundert also kaum, dass Creative Assembly sich nicht über den Weltuntergang in der Tabletop-Welt stört und weiter munter die seit 1983 bekannten Gegner aus Warhammer Fantasy Battles gegeneinander aufmarschieren lässt.

Um Spielern, die im letzten Jahr den Vorgänger gekauft haben, den erneuten Kauf eines Vollpreisspiels schmackhaft zu machen, soll es kurz nach dem Erscheinen des Spiels eine kostenlose, kombinierte Kampagnenkarte geben, die beide Teile der Spielwelt verbindet. Außerdem soll sich die Kampagne in Tortal War: Warhammer 2 auch mit den Rassen aus dem ersten Teil spielen lassen. So können sich etwa auch die Anhänger von Karl Franz und die grimmigen Zwerge durch die Morast-Dschungel von Lustria quälen.

Wann genau das Spiel erscheint will Creative Assembly allerdings noch nicht verraten. Bisher ist von einem Release "später in diesem Jahr" für Windows die Rede. Auch sind neben Elfen, Dunkelelfen und Echsenmenschen keine weiteren spielbaren Rassen angekündigt. Obwohl die Ratte ganz am Ende des Trailers ja schon verdächtig leuchtende Augen hat. (fab)