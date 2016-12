Adobe stellt verschiedene Funktionen der Bildbearbeitung nun auf der Multitouch-Leiste des neuen MacBook Pro bereit.

Adobe unterstützt in Photoshop CC nun die Touch Bar des neuen MacBook Pro. Über die Multitouch-Leiste, die die Funktionstasten abgelöst hat, können Nutzer auf drei Funktionskategorien zugreifen, teilte der Software-Hersteller mit: Dazu gehören Einstellungen und Aktionen rund um Ebenen sowie Pinsel und bestimmte Funktionen, die der Nutzer auswählen kann – etwa ein Bild horizontal oder vertikal zu spiegeln. Auch der Füll-Modus und das Duplizieren von Ebenen steht wahlweise über die Touch Bar zur Verfügung.

Touch-Bar-Funktionen für Einsteiger wie Fortgeschrittene

Die Touch Bar ist nützlich, um den je nach Kontext gegebenen “nächsten Schritt” anzuzeigen, erklärte der Photoshop-Produkt-Manager. Dies helfe ebenso dem Neueinsteiger, der sich in der Bildbearbeitung noch nicht gut auskennt, wie auch dem erfahrenen Nutzer, der so schneller ans Ziel komme.

Adobe führt die Touch-Bar-Unterstützung in Photoshop CC 2017.0.1 derzeit als “Technik-Vorschau” und wünscht Nutzerrückmeldungen zur Weiterentwicklung der Funktionen. Das Update ist ab sofort verfügbar und lässt sich über die integrierte Software-Aktualisierung beziehen.

Touch-Bar-Unterstützung für Microsoft Office angekündigt

Entwickler können ihre Software für die neue Touch Bar des 2016er MacBook Pro anpassen, Apple unterstützt die Touch-Leiste bereits mit zahlreichen in macOS integrierten Apps als auch Programmen wie Final Cut Pro X. Adobe gehört zu den größten Dritt-Entwicklern, das Unternehmen zeigte die Photoshop-Integration bereits bei der Präsentation der neuen mobilen Macs Ende Oktober. Microsoft hat in Aussicht gestellt, die Touch Bar künftig in Office zu berücksichtigen.

Beliebte Apps von kleineren Entwicklern bieten inzwischen ebenfalls Touch-Bar-Unterstützung, darunter die Bildbearbeitung Pixelmator, der Kalender Fantastical 2 und der E-Mail-Client Airmail.

Einen ausführlichen Artikel zu Touch-Bar-tauglichen Apps und deren Nutzen lesen Sie in Mac & i-Heft 6/2016. (lbe)