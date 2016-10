Die OLED-Touch-Leiste löst die statischen Funktionstasten der MacBook-Pro-Tastatur ab und dient als eigenes Eingabegerät, das der Nutzer an seine Bedürfnisse anpassen kann, wie das Video zeigt.

Nach der Vorstellung der neuen MacBook-Pro-Reihe am Donnerstagabend hat Apple den anwesenden Journalisten die Möglichkeit gegeben, die neue Touch Bar mit dem am rechten Rand integrierten Fingerabdruckscanner auszuprobieren und in Aktion zu sehen. Das längliche OLED-Display stellt je nach Programm unterschiedliche Funktionen bereit, die der Nutzer auch anpassen kann.

Apple hat macOS Sierra und eigene Programme bereits dafür ausgelegt. Entwickler müssen ihre Software dafür noch anpassen, für erste bekannte Anwendungen wie Microsoft Office oder Adobe Photoshop wurde bereits Touch-Bar-Unterstützung in Aussicht gestellt – auch kleinere Entwickler dürften die Touch Bar in den kommenden Wochen einbinden.

Nicht alle Modelle der jetzt vorgestellten MacBook-Pro-Reihe verfügen jedoch über die Touch-Leiste, im Einstiegsmodell fehlt sie nämlich. Erst das für knapp 2000 Euro angebotene MacBook Pro mit 13-Zoll-Display umfasst das neue Eingabegerät – sowie den Fingerabdruckscanner Touch ID.

Die Touch-Bar-Modelle kommen voraussichtlich Mitte November auf den Markt, Apple nennt für Neubesteller inzwischen eine Wartezeit von drei bis vier Wochen bis zum Versand. (lbe)