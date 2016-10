Apple hat Apps für die neue Touch-Leiste angepasst und Entwickler dazu aufgerufen, ihre Programme ebenfalls vorzubereiten. Die Multitouch-Leiste sollte aber nicht als kleines Zweit-Display eingesetzt werden, mahnt das Unternehmen.

Neben Final Cut Pro X hat Apple in der Nacht auf Freitag weitere Software für die Steuerung mit der neuen Touch Bar des MacBook Pro angepasst: Updates für iMovie, GarageBand, Pages, Keynote und Numbers stehen über den Mac App Store zum Download bereit. Auch die in macOS Sierra integrierten Apps wie Safari, Fotos und Mail wurde laut Apple bereits umfassend für eine Bedienung über die Touch-Leiste am oberen Ende der Hardware-Tastatur angepasst.

Touch Bar ist Multitouch-fähig

Das längliche Display der neu eingeführten MacBook-Pro-Reihe ist Multitouch-fähig, es reagiert also auf bis zu zehn gleichzeitige Fingereingaben, betonte Apples Marketing-Chef Phil Schiller. Die Touch Bar kann verschiedene Bedienelemente anzeigen und sich der jeweiligen App anpassen. Standardmäßig bleiben auf der rechten Seite in einem "Control Strip" verschiedene Elemente zur Systemsteuerung eingeblendet – etwa zur Anpassung der Lautstärke – sowie auf der linken Seite ein Esc-Button, wie Apple in den aktualisierten Human Interface Guidelines aufführt.

Obwohl die Touch Bar ein Display ist, sollte sie von Apps nicht als kleiner Zweit-Bildschirm, etwa zur Anzeige von Nachrichten, verwendet werden, mahnt Apple dort. Die Leiste sei eine Erweiterung der Tastatur und damit ein Eingabegerät, das die Aufmerksamkeit des Nutzers nicht von den Bildschirminhalten auf das Keyboard verlagern soll.

Xcode erhält Touch-Bar-Simulator

Entwickler hat das Unternehmen inzwischen mit einem Rundschreiben dazu aufgerufen, ihre Mac-Apps für die Touch Bar vorzubereiten. Xcode 8.1 unterstützt die Leiste und bietet einen integrierten Simulator an, mit dem sich die Funktionen testen lassen.

Apps mit Touch-Bar-Unterstützung

Bekannte Software-Hersteller durften schon vorab an die Arbeit gehen: Bei der Einführung des MacBook Pro kündigte Adobe an, Photoshop bis Ende des Jahres mit Touch-Bar-Unterstützung auszuliefern. Auch Microsoft will die Leiste zur Bedienung der Office-Suite berücksichtigen, Algoriddims DJ-Software Djay Pro wird ebenfalls angepasst. Laut Apple sollen außerdem Touch-Bar-Updates für die Bildbearbeitung Pixelmator, die Grafikanwendung Affinity Designer, das Bedienoberflächen-Designer Sketch, die Videobearbeitung Davinci Resolve und weitere Programme folgen. (lbe)