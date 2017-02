In welche Rollen finden sich Mensch und Tier im Zeitalter lernender Maschinen und vernetzter Dinge ein? Die 30. Ausgabe des Kunstfestivals Transmediale sucht Antworten auf existenzielle Fragen.

Die Macher der Transmediale und damit allen voran ihr künstlerischer Leiter Kristoffer Gansing haben sich zum 30. Geburtstag des am Sonntag zu Ende gehenden Kunstfestivals vorgenommen, die Position des Menschen zwischen smarten Infrastrukturen, Künstlicher Intelligenz (KI) und lernenden Computern auszuloten.

Die Teilnehmer sollen ihrem Willen nach "in turbulenten Zeiten" darüber nachdenken, wie sie sich "feststehenden Identitäten" verweigern und über klassische Gegensatzpaare wie Mensch und Maschine oder Natur und Technologie hinausgehen können.

Klar ist: "Rechenkräfte" dringen in immer mehr vernetzte Dinge ein, wofür das bereits vor Jahrzehnten geprägte Konzept des Ubiquitous Computing steht. Maschinen interagieren zunehmend mit ihresgleichen und operieren in Feldern, die außerhalb der menschlichen Wahrnehmung und Kontrolle liegen.

Zur Allgegenwärtigkeit der Computer und dem Verschwimmen von Mensch, Maschine und Natur passt auch das Motto des Kunst- und Medienfestivals in diesem Jahr: "ever elusive" (in etwa "schwer fassbar", "nicht so richtig greifbar"). Darunter versammelten sich in den vergangenen Tagen im Haus der Kulturen der Welt (HKW) in Berlin unter anderem Kunstaustellungen, Videoinstallationen und Vorträge von Künstlern und Medienwissenschaftlern aus aller Welt. Die Ausstellung "alien matter" etwa soll die neue Beziehung zwischen Mensch und Maschine in der von Technologie durchzogenen Umwelt darstellen – sie ist auch nach dem Festival noch bis zum 5. März im HKW zu sehen.



Ausstellung "alien matter" auf der transmediale 2017

Bild: Luca Girardini, CC BS-SA 4.0

Die künstlerische Annäherung an das Thema soll dem Digitalisierungs-Hype aus Wirtschaft und Politik entgegenstehen, den die Organisatoren keinesfalls befördern wollen. Ihnen zufolge ist die Zeit bereits reif für das Konzept des "Postdigitalen", auch wenn sie dieses noch nicht richtig greifen können. Für sie soll es der Begriff schlicht ermöglichen, die Koordinaten der Debatte über die gängigen Klischees von Nullen und Einsen hinaus zu verschieben. Den Veranstaltern nach gilt es, vor allem "Infrastrukturen, Ökologien, Prozesse" zu untersuchen, wenn die KI den Menschen endgültig als Zentrum der Schöpfung vom Thron zu stoßen beginnt.

Natur und Technik

Unmöglich sei es dabei, "die Auseinandersetzung mit der technologischen Materialität von jener des vernetzten globalen Kapitalismus und des ökologischen Wandels von planetarischem Ausmaß zu lösen". Lisa Parks, vergleichende Medienwissenschaftlerin am MIT, führte dies am Beispiel aus der Forschung vor. Sie zeigte auf, wie Tiere Teile von technischen Infrastrukturen nutzen, übernehmen und stören, die der Mensch im Interesse der Vernetzung aufgebaut hat. Fischadler hätten vor allem im Osten der USA Mobilfunktürme als ideale Brutstätten ausgemacht und dort verstärkt ihre Horste errichtet, brachte die US-Amerikanerin ein Beispiel.

In Florida seien bereits 45 Prozent der Masten entsprechend tierisch bevölkert, die Raubvögel hätten sich dank der neuen Vermehrungsorte etwa auch wieder in dicht besiedelten Regionen wie rund um New York ausgebreitet. Für Mobilfunkbetreiber wird es damit schwierig, die Sender zu warten oder umzurüsten. So habe etwa der Anbieter Sprint Verzögerungen beim LTE-Start auf 700 von dem Federvieh besetzte Türme geschoben, berichtete Parks.



Medienwissenschaftlerin Lisa Parks auf der Transmediale 2017

Bild: Transmediale 2017

Grünbrücken stehen für die Forscherin ebenfalls für ambivalente neue Infrastrukturen. Viele seien mit Videokameras bestückt, um ihre Nutzung durch Wildtiere zu bestätigen und einzelne Spezies auszumachen. Das Konzept möge sich progressiv anhören, doch letztlich erlaube es laut Parks den Menschen, grundlegende Aspekte wie Umweltverschmutzung durch den Verkehr zu vernachlässigen. Die Auto- und die Ölindustrie könnten so einfach weitermachen, da sie sich einige Klagen vom Leib hielten. Insgesamt handle es sich um einen "perversen Weg, die globale Ordnung aufrechtzuerhalten".

Datenbombe statt Atombombe

Auf die kulturwissenschaftliche Analyse von Flüssigkristallen und Touchscreens hat sich Esther Leslie fokussiert. Die Londoner Professorin für politische Ästhetik stellte auf der Transmediale die These in den Raum, dass Goethe mit psychosomatischen Experimente für seine Farbenlehre und in Liebesgedichten bereits das iPhone und Tablets mit ihren haptischen Oberflächen vorausgesehen habe. Beschrieben habe der Gelehrte darin etwa "Finger, die sehen, und Augen, die berühren". Künftig werde der ganze menschliche Körper zum Bildschirm und Datenmaterial.

Für Leslie sei damit das Schreckbild der Atombombe von dem der Datenbombe abgelöst. Menschen verkämen zu einem "Objekt von Marketing und Überwachung mit jedem Klick, jeder Berührung auf dem Screen". Unberücksichtigt bleibe dabei etwa, dass die berührungsempfindlichen Bildschirme beispielsweise in der Mongolei unter sehr miesen Arbeitsbedingungen hergestellt würden und die damit verknüpfte Umweltverschmutzung groß sei. Giftige Seen und radioaktiv verseuchte Erde bildeten die Kollateralschäden der Produktion der westlichen Statusgüter.

Verhaltenskontrolle durch Datenüberwachung

Die Ausbeutung gehe weiter, wobei "billige Daten" und darauf basierende Formen der Verhaltenskontrolle die "neueste Metamorphose des Kapitalismus" darstellten, knüpfte der österreichische Medientheoretiker Erich Hörl an die Britin an. Die Aufzeichnung auch des Unsagbaren werde das wichtigste technische Überwachungselement, getrieben von einer neuen Welle der Kommerzialisierung sozialer Strukturen und der fortschreitenden "Maschinisierung der Arbeits- und Produktionselemente".



V.l.n.r.: Andreas Broeckmann, Sascha Pohflepp, Yvonne Volkart und Esther Leslie auf einem Panel zum Konzept "Maschine" auf der Transmediale 2017

Bild: transmediale 2017

Die vor allem seit dem 20. Jahrhundert vielfach belastete Beziehung zwischen Mensch und Maschine beleuchtete der Berliner Kunsthistoriker Andreas Broeckmann. "Unsere Selbstsicht als Menschen ist eng verknüpft mit der Technologie, die wir nutzen", konstatierte er. Die Maschine sei eng verknüpft mit der Konstitution des modernen Subjekts, sie sei daher nicht das "technologische Andere", sondern eher ein "Doppelgänger" beziehungsweise ein Bruder oder eine Schwester des Menschen.

(acb)