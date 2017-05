Alle zwei Jahre findet in München die weltweit größte Messe für die Transport- und Logistikbranche statt. Begleiten Sie uns auf einem Bilder-Streifzug durch alle Hallen und das Außengelände.

Mit einer Rekordbeteiligung ist am Freitag die transport logistic 2017 in München zu Ende gegangen. Mehr als 2160 Aussteller aus 62 Ländern präsentierten sich auf der weltweit größten Messe für die Transport- und Logistikwirtschaft, die nur alle zwei Jahre stattfindet. Gegenüber 2015 bedeutete dies eine Steigerung um 5,4 Prozent. Die Zahl der Besucher stieg um 9 Prozent auf über 60.000 aus 120 Ländern.



Keine Raketen-Abschussrampe, sondern ein Alubox-Container, den das Waiblinger Unternehmen Bay Logistik mit nach München gebracht hat. Gezeigt wurde das gesamte Spektrum an Produkten und Dienstleistungen für die Transport- und Logistikbranche in den Segmenten Schiene, Straße, Wasser und Luftverkehr. Klar wurde auf der Messe aber auch, dass Themen wie autonomes Fahren im Lastverkehr oder der Einsatz von Robotern und Drohnen auf der sogenannten "letzten Meile" Zukunftsthemen sind, die mit der Realität noch so gut wie nichts gemeinsam haben.

Einen ausführlichen Bericht zur aktuellen Situation in der Transport- und Logistikbranche sowie der Fachmesse "transport logistic 2017" bringt das Computermagazin c't in der kommenden Ausgabe 12/17, die ab 27. Mai im Handel erhältlich ist. (pmz)