Technology Review richtet auf der E-World in Essen den "Innovators Summit Energy" aus. Die Transformation des Energiesystems steht dabei im Fokus.

Das Magazin Technology Review ergänzt die Leitmesse "E-World" am 8. und 9. Februar 2017 in Essen mit seinem "Innovators Summt Energy". Dieser Trendkongress nimmt die Dezentralisierung und Digitalisierung unseres Energiesystems in den Blick und diskutiert damit die Folgen der schwindenden Grenzen zwischen den Branchen Energie, Industrie, Immobilien und Mobilität Beachtung. Welche technologischen Entwicklungen sind in diesem neuen Smart Energy System relevant? Welche Geschäftsmodelle sich daraus ergeben? Der Kongress soll dazu Orientierung bieten.

Vorträge von Forschern und Unternehmern

Das zweitägige Vortragsprogramm liefert mit Referenten beispielsweise von der RWTH Aachen, vom Fraunhofer IOSB, von der Uni Münster, von ThyssenKrupp, Swisscom Energy Solutions, Next Kraftwerke Hintergründe zu zukunftweisenden Ideen aus der Forschungs- und Unternehmensperspektive.

Außer Vorträgen bietet der "Innovators Summit Energy" ein Forum für zehn ausgewählte Start-ups sowie vier Roundtables für vertiefende Gespräche und neue Impulse. Dabei geht es um IT-Security (Sicherheit im Smart Grid), Dezentralisierung (Lernen von den neuen Playern im Energiesektor), von Big Data zu Smart Data (Neue Geschäftsmodelle bei strengem Datenschutz) und Lastmanagement (Zukunftsmodell oder Übergangslösung?).

Innovators Summit Energy: Tickets zum Kongress

Das Konferenzticket für den Kongress von Technology Review enthält den Messeeintritt zur E-world und kostet 990 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Für Teilnehmer früherer Konferenzen und Abonnenten der Zeitschriften Technology Review, c’t und iX gibt es ein Treueticket zum Preis von 891 Euro.

(jle)