Mit dem Tricopter Yi Erida will Yi Technology jetzt auch in den Fotodrohnenmarkt einsteigen. Die App-gesteuerte Drohne soll bis zu 120 km/h schnell sein und 40 Minuten in der Luft bleiben können. Sie ist mit einer 4K-Action Cam von Yi bestückt.

Der Tricopter Erida ist mit einer 4K-Action Cam von Yi Technology aus Shanghai bestückt und soll sich mit einer Spitzengeschwindigkeit von bis zu 120 km/h bewegen. Bei ersten Testflügen soll eine maximale Flugdauer von 40 Minuten erreicht worden sein. Gesteuert wird Erida über eine Smartphone-App. Yi hat sich für die Fotodrohne, die im Januar 2017 auf der CES in Las Vegas vorgeführt werden soll, mit einer Firma namens Atlas Dynamics zusammengetan. Mit dieser Kooperation will man eine Fotodrohne für den Massenmarkt der privaten Endverbraucher bereitstellen.

Bei dem jetzt mit dem Vornamen Yi versehenen Tricopter handelt es sich um kein gänzlich neues Produkt. Yi Erida geht zurück auf das im Jahre 2015 bei Indiegogo platzierte, jedoch nicht erfolgreiche Projekt Erida. Man konnte damals nur 41 Prozent des Finanzierungsziels erreichen. Der von Ivan Tolchinsky aus Riga/Lettland und seiner Firma namens Atlas Aerospace entwickelte Tricopter soll weitgehend aus Karbon gefertigt sein.

