(Bild: dpa, Patrick Pleul)

Eine satirische Twitter-Ausstellung in New York nimmt Tweets des US-Präsidenten aufs Korn – nur wenige Schritte vom Trump Tower entfernt.

Die unter "@realDonaldTrump" oft nächtlich abgesetzten Tweets aus dem Weißen Haus sind berühmt-berüchtigt. Jetzt hat der Komiker Trevor Noah den spontanen Online-Verlautbarungen Trumps ein satirisches Denkmal gesetzt. Noah und seine Kollegen aus der US-Late-Night-Sendung "Daily Show" haben eine ganze Ausstellung rund um die Twitter-Ergüsse des Präsidenten gebaut. Die "The Donald J. Trump Presidential Twitter Library" betitelte Schau wurde am gestrigen Freitag (Ortszeit) um die Ecke des Trump Tower in New York eröffnet. Sofort bildeten sich lange Menschenschlangen vor dem Eingang.

Die Ausstellung zeigt unter anderem Trumps beste Tweets in Goldrahmen, außerdem nach Themen geordnet weitere Twitter-Äußerungen. Besucher dürfen sich auf ein goldenes Klo in einem nachgebauten Oval Office setzen und selbst twittern. Die Ausstellung ist nur noch bis zum morgigen Sonntag zu sehen. (dpa) / (psz)