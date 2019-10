Trump gratuliert Astronautinnen zu "historischem" ISS-Außeneinsatz

Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt haben zwei Frauen einen Außeneinsatz aus der Internationalen Raumstation ISS absolviert. Noch nie zuvor in der sechs Jahrzehnte dauernden Geschichte der bemannten Raumfahrt hat es einen ausschließlich mit Astronautinnen besetzten Außeneinsatz gegeben.

Anruf von Donald Trump

Die beiden US-Amerikanerinnen Christina Koch und Jessica Meir reparierten bei ihrem Einsatz am Freitag einen Stromregler an der Außenwand, der in der vergangenen Woche kaputtgegangen war. US-Präsident Donald Trump gratulierte ihnen noch während ihres "wirklich historischen" Weltraumspaziergangs.

Koch und Meir nahmen noch andere Verbesserungen am Außenposten der Menschheit vor. Die beiden beendeten ihre Arbeiten in etwa 400 Kilometer Höhe über der Erde erfolgreich nach mehr als sieben Stunden, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte. Dabei verlängerten sie ihren eigentlich auf fünfeinhalb Stunden angesetzten Einsatz nach Angaben der internationalen Raumstation, um noch weitere Arbeiten auszuführen.

Für die studierte Elektroingenieurin Koch war es bereits der vierte Außeneinsatz, die Biologin Meir verließ zum ersten Mal die Raumstation. In der Vergangenheit haben zwar bereits zahlreiche Raumfahrerinnen Außeneinsätze gemeinsam mit männlichen Kollegen absolviert. Einen nur mit Frauen besetzten Ausstieg – die per Funk zudem von weiblichen NASA-Mitarbeiterinnen in Houston betreut wurden – gab es aber bislang noch nie.

"Nur unser Job"

Für den historischen Einsatz gab es viel Lob. Präsident Trump, der per Telefonverbindung mit den beiden Amerikanerinnen sprach, nannte ihre Leistung "unglaublich": "Sie sind sehr mutige Menschen." Er selbst könne sich nicht vorstellen, ihren Job zu machen, sagte der Präsident weiter. Astronautin Meir bedankte sich bei Trump und gab sich bescheiden: "Wir machen hier wirklich nur unseren Job."

Während des Anrufs vom US-Präsidenten (Bild: NASA)

NASA-Chef Jim Bridenstine betonte, dass der Einsatz ein Meilenstein in der Geschichte der Raumfahrt sei. "Sie sind eine Inspiration für alle Menschen in der Welt", sagte er. Der US-Raumfahrer Andrew Morgan unterstützte seine beiden Kolleginnen von der ISS aus und schrieb auf Twitter: "Ich bin so stolz auf meine Astro-Schwestern!" (mho)