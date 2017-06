(Bild: dpa)

Der Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen stößt in großen US-IT-Konzernen auf Kritik. “Der Klimawandel ist echt und wir sind gemeinsam dafür verantwortlich, dagegen zu kämpfen”, betonte Apple-Chef Tim Cook.

Der von Donald Trump am Donnerstag angekündigte Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen hat scharfe Kritik in der US-IT-Branche ausgelöst: Apple-Chef Tim Cook bezeichnete den Austritt in einer öffentlichen Mitteilung als “falsche Entscheidung für den Planeten”. Google-Chef Sundar Pichai zeigte sich in einem Tweet ebenfalls enttäuscht über den US-Rückzug aus dem Klimaschutz. Der Konzern werde weiter an einer “sauberen Zukunft für alle” arbeiten.

Disappointed with today’s decision. Google will keep working hard for a cleaner, more prosperous future for all. — Sundar Pichai (@sundarpichai) 1. Juni 2017

Trumps Entscheidung “bringt die Zukunft unserer Kinder in Gefahr”, erklärte Facebook-CEO Mark Zuckerberg. Sowohl Tesla-Chef Elon Musk als auch Disney-CEO Bob Iger kündigten an, ihre Beraterrollen für Trump aufzugeben. Neben Cook hatte Berichten zufolge auch Musk vorab versucht, den US-Präsidenten in einem direkten Gespräch von dem Austritt abzubringen.

Decision to withdraw from the #ParisAgreeement was wrong for our planet. Apple is committed to fight climate change and we will never waver. — Tim Cook (@tim_cook) 2. Juni 2017