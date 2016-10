Der Video-Streamingdienst Twitch erlaubt den Prime-Mitgliedern von Amazon zukünftig Streaming ohne Werbeunterbrechungen. Auch einige weitere Vorteile des kostenpflichtigen Twitch-Abos stehen zahlenden Prime-Abonnenten offen.

Twitch hat sich als Live-Streaming-Plattform einen Namen gemacht. Ein großer Teil der Inhalte machen Let's Plays aus, bei denen Spieler ihre Spielerfahrung mit ihren Twitch-Abonnenten teilen. Aber auch Zeichner und Musiker lassen ihr Publikum daran teilhaben, was sie gerade tun. 9,7 Millionen aktive Benutzer habe das Streaming-Angebot jeden Tag, so die Eigenaussage.

Amazons Prime-Mitgliedschaft erlaubt ein kostenfreies Abonnement eines Twitch-Kanals alle 30 Tage. Zusätzlich gibt es Bonusinhalte für bestimmte Spiele, etwa einen exklusiven Helden für das Blizzard-Spiel Hearthstone.

Kürzlich hatte Twitch sein Angebot außerdem um einen Kanal für Softwareentwickler erweitert: #programming will Online-Kurse, Vorträge, Hackathons und Gesprächsrunden zum Thema ausstrahlen.

Selbst Live-Inhalte streamen

Zuschauer sind bei Twitch gleichzeitig Produzenten: Jeder kann seinen eigenen Inhalt übertragen und Fans sammeln. Die eigenen Livestreams bleiben bei einer kostenlosen Mitgliedschaft 14 Tage online.



Den überwiegenden Anteil der Videoformate auf Twitch.tv nehmen E-Sport-Events und Let's Plays ein.

Beliebten Streamern bietet Twitch an, Teil des Partnerprogramms werden, sie werden an den Werbeeinnahmen beteiligt. 2015 waren etwa 11.000 Twitch-Partner registriert. Das Turbo-Abonnement war bisher die einzige Möglichkeit, Twitch werbefrei zu betrachten und die Lieblingskanäle finanziell zu unterstützen. Auch für Streamer ist dies interessant, so bleiben die eigenen Live-Mitschnitte 60 Tage lang online. Twitch Turbo kostet etwas mehr als 80 Euro für ein Jahr.

Amazon baut damit den Umfang des derzeit 50 Euro pro Jahr kostenden Prime-Angebots aus, das inzwischen weit über kostenfreie Lieferungen für Pakete unterhalb von 30 Euro hinausgeht. So umfasst es einen großen Teil des Video-Angebots ebenso wie Amazon Music. Ebenso wird auf Twitch zukünftig für Sonderangebote bestimmter Spiele beim Kauf über Amazon geworben.

Im September 2014 erwarb Amazon das Portal Twitch.tv für 970 Millionen US-Dollar. Der Podcast StartUp erzählt den Werdegang des Unternehmens nach. (imj)