Nachdem Donald Trump seinen Amtseid als 45. US-Präsident abgelegt hat, geht auch der offizielle Präsidentenaccount auf Twitter an ihn über.

Politik in 140 Zeichen: Der Twitter-Account @POTUS steht für Donald Trump bereit. Sekunden, nachdem der 70-Jährige in Washington den Amtseid als 45. US-Präsident abgelegt hatte, verschwanden die Beiträge und Fotos von Barack Obama von der Profilseite. Stattdessen zeigt sie nun ein Foto von Trump vor einer US-Flagge und dem Weißen Haus. Tweets waren dort zunächst nicht zu lesen. Berichten zufolge will Trump ohnehin seinen persönlichen Account @realDonaldTrump behalten. Seine oft harschen, wertenden Tweets unter dieser Adresse polarisieren.

Obamas Tweets als Präsident wurden auf den Account @POTUS44 verschoben. Wer dem bisherigen Account @POTUS folgte, folgt automatisch @POTUS44, nicht aber dem neuen Trump-Account. Die Abkürzung POTUS steht für "President of the United States".

Twitter ist "exakt"

Im Interview mit der Bild-Zeitung kündigte Trump bereits an, auch als Präsident der Vereinigten Staaten weiter zu twittern. "Wenn ich etwas öffentlich sage und wenn ich den Zeitungen etwas sage, und sie es nicht akkurat wiedergeben, ist das wirklich schlecht. Sie können dagegen nicht viel ausrichten." Wenn er dagegen twittere – und er sei dabei vorsichtig – sei es sehr exakt und schlage sofort als Nachricht durch.

Mit einem letzten, emotionalen Tweet hat sich die Regierungsmannschaft von Barack Obama aus dem Weißen Haus verabschiedet. Der etwa zwei Stunden vor der Amtsübernahme durch Donald Trump am Freitag veröffentlichte Tweet zeigt ein historisches Foto von Barack und Michelle Obama Hand in Hand mit schwarzen Bürgerrechtlern bei einem Marsch im Jahr 2015 zum 50. Jahrestag des "Bloody Sunday" in der Stadt Selma im Bundesstaat Alabama. (Mit Material der dpa) / (axk)