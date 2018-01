In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte eine Turkei-Meldung über den Twitter-Account von "Spiegel"-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer abgesetzt.

Der Twitter-Kanal von "Spiegel"-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer ist in der Nacht auf Sonntag gehackt worden. Dies meldete der "Spiegel" per Twitter. Bis etwa 1 Uhr erschien auf Brinkbäumers Account als angehefteter Tweet eine Türkei-Flagge und ein Bild des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Dazu war etwa zwei Stunden lang ein türkischsprachiger Schriftzug mit offenbar einer deutschen Übersetzung in Klammern zu sehen: "Aufgrund der schlechten Nachrichten die wir bisher über die Türkei und Recep Tayyip Erdogan berichtet und veröffentlicht haben, möchten wir uns entschuldigen."

Der Account-Name @brinkbaeumer wurde zudem umbenannt in @brinkbaeumerTR. Kurze Zeit später war der geänderte Account nicht mehr zu erreichen. Der "Spiegel" schrieb auf dem Twitter-Kanal des Magazins um 00.53 Uhr zunächst: "Der Account unseres Chefredakteurs Klaus Brinkbäumer wurde gehackt, der neueste Tweet über Erdogan sowie das Titelbild sind nicht von ihm. Wir kümmern uns.» Eine halbe Stunde später hieß es: "Wir haben den Account bereinigt und wieder unter Kontrolle. Danke für die vielen Hinweise und gute Nacht." Wer den Account gehackt hatte, ist bislang unklar. (dpa) / (hag)