Donald Trump twittert gern. Möglicherweise hat ihm das zur Präsidentschaft verholfen. Für den Fall bittet Evan Williams um Verzeihung.

Twitter-Mitgründer Evan Williams hat ein mulmiges Gefühl. Sein Kurznachrichtendienst könnte eine wesentliche Rolle dabei gespielt haben, Donald Trump ins Weiße Haus zu bringen. Falls dem so sei, entschuldige er sich dafür, heißt es in der New York Times.

"Das Internet ist kaputt"

Der tweetfreudige US-Präsident selbst jedenfalls meint das. In einem Interview mit der Financial Times sagte er Anfang April: "Ohne die Tweets wäre ich nicht dort, wo ich jetzt bin. Ich habe über 100 Millionen Follower auf Twitter, Facebook und Instagram. Ich bin nicht auf die Fake-Medien angewiesen."

Williams sagte der New York Times, das Internet sei kaputt. Ursprünglich habe er gedacht, wenn jeder Mensch sich frei äußern und Informationen und Ideen austauschen könne, werde die Welt automatisch besser. "Ich habe mich getäuscht", räumte Williams nun ein. Die Menschen nutzten Facebook, um Suizide, Schlägereien und Morde live zu zeigen. Auf Twitter wimmele es nur vor Trollen und missbräuchlichen Äußerungen, die ebenso wie Fake News nicht gestoppt werden könnten.

"Das Internet belohnt Extreme"

Problematisch am Internet sei, dass Extreme belohnt würden. "Wenn Sie eine Straße entlang fahren und einen Unfall sehen, schauen Sie hin. Natürlich schauen Sie, jeder tut das." Dieses Bedürfnis nach Autounfällen und dergleichen werde über das Internet bedient, meint Williams, der sich damit aber nicht abgeben will. "Wenn ich auf einer Straße immer mehr Unfällen begegne, sollte ich eine andere nehmen." Daran arbeite er. Doch die andere Straße könne auch problematisch sein, womöglich wäre sie eine Sackgasse.

Übrigens: Wenn wir die 6,8 Millionen Instagram-Abonnenten, die 22,2 Millionen Follower und 23,4 Millionen Likes auf Facebook und 30,2 Millionen @realDonaldTrump-Follower auf Twitter summieren, kommen wir auf etwa 70 Millionen Trump-Verfolger. Dazu kommen 2,1 Millionen Potus-Freunde und 1,6 Millionen -Likes auf Facebook, 17,8 Millionen Potus-Follower auf Twitter und 6,5 Millionen solcher auf Instagram. (anw)