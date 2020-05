Twitter kennzeichnet irreführende Informationen zu COVID-19

Twitter verstärkt den Kampf gegen die Verbreitung von Falschinformationen über sein soziales Netzwerk. Der Microblogging-Dienst kennzeichnet nun gegebenenfalls Tweets, die Informationen über COVID-19 enthalten und Nutzer verwirren oder irreführen könnten und versieht sie mit Hinweisen oder Warnungen, heißt es von Twitter in einem Blog-Beitrag von Montag. Nutzer sollen außerdem Erklärungen erhalten, die es ihnen erleichtern, Fakten zum Thema zu finden und dadurch fundiert informiert zu sein. In schweren Fällen können Tweets auch entfernt werden.

Hinweis, Warnung oder Löschung

Ähnlich wie die Markierungen zu synthetisch erstellten und manipulierten Medien, wie sie Twitter bereits Anfang Februar vorgestellt hatte, sollen die Hinweise oder Warnungen direkt in Tweets eingeblendet werden. Betroffen sind dabei Tweets, die "potenziell schädliche, irreführende Informationen zu COVID-19 enthalten", heißt es von Twitter. Die Hinweise enthalten dann einen Link auf eine Seite mit kuratierten verlässlichen Informationen aus vertrauenswürdiger Quelle. Je nachdem, wie schädlich ein Tweet sein könnte, zeigt Twitter zunächst eine Warnung an, dass der Inhalt in Widerspruch zu den Aussagen von Experten der Gesundheitsbehörden steht. Erst nach der gelesenen Warnung kann der eigentliche Tweet eingesehen werden.

In welchen Fällen Twitter welche Maßnahme ergreift, geht aus einer Liste mit drei Kategorien hervor. Demnach sind Tweets mit irreführenden Informationen, also solchen, die Informationen von Experten der Gesundheitsbehörden widersprechen, betroffen. Je nach Schwere (moderat oder stark) wird ein Hinweis eingeblendet oder der Tweet entfernt.

Ebenfalls betroffen sind Tweets mit umstrittenen Aussagen oder Behauptungen, bei denen die Wahrhaftigkeit oder Glaubwürdigkeit angezweifelt werden könnte oder unbekannt sind. Bei minderschweren Fällen enthält der Tweet einen Hinweis, bei schweren Fällen wird eine Warnung ausgegeben.

In die dritte Kategorie fallen Tweets, die Informationen enthalten, die wahr oder falsch sein können und noch unbestätigt sind. Hier will Twitter zunächst nicht aktiv werden, behält sich aber vor, bei schweren Fällen in Zukunft möglicherweise einen Hinweis auszugeben.

Identifizierung der Tweets

Zur Identifizierung der Tweets setzt Twitter auf eine Kombination aus einem automatischen Erkennungssystem und vertrauenswürdigen Partnern, die Inhalte überprüfen. Wie Twitter weiter schreibt, sollen dabei Inhalte, die besonders oft geteilt werden, mit Priorität analysiert werden. Bei eingebetteten Tweets erscheinen keine Hinweise oder Warnungen. Nutzer, die nicht eingeloggt sind, bekommen grundsätzlich keine Hinweise oder Warnungen angezeigt. (olb)