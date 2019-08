Twitter lässt Nutzer ausgewählten Themen folgen

Bisher kann man bei Twitter nur Accounts folgen, also Personen oder Unternehmen. Das soll sich ändern. Künftig sollen Nutzer auch Tweets zu ausgewählten Themen in ihrer Timeline sehen: Etwa zu bestimmten Sportteams, Promis oder Fernsehsendungen.

Getestet wird derzeit nur auf Android-Geräten und mit Inhalten aus dem Bereich Sport, berichtet "The Verge". Die Themen werden von Twitter kuratiert, die passenden Tweets sollen via Machine Learning erkannt werden. Anders als bei Instagram, wo jeder Hashtag abonniert werden kann, wird es also eine Vorauswahl geben. Damit will Twitter verhindern, dass die Funktion ausgenutzt wird – durch zwielichtige Themen etwa.

Anti-Spoiler-Funktion

Ein wichtiges Feature für Serienfans soll es auch geben: Wer eine Folge noch nicht gesehen hat und nicht gespoilert werden will, kann Tweets dazu auf stumm schalten, sie erscheinen dann nicht in der Timeline.

Vergangenes Jahr hatte Twitter den Schluss für seine Moments-Funktion auf iOS- und Android-Geräten verkündet. Damit konnte man bestimmten Events folgen, es soll aber zu wenig genutzt worden sein. Wann die neue Funktion voll eingeführt wird, ist noch unklar. (emw)