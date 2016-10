(Bild: Twitter)

Mit Videos will Twitter wieder zurück zum Wachstum finden. Wichtig ist dabei auch die Bildqualität und die soll nun deutlich besser werden. Periscope-Filme können nun direkt mit professioneller Ausrüstung aufgenommen werden.

Twitter macht den nächsten Schritt bei seinem stärkeren Fokus auf Videoinhalte: Die Livestreaming-Plattform Periscope wird für Übertragungen in professioneller Qualität geöffnet. Bisher war die von Twitter 2015 gekaufte App vor allem für Live-Video vom Smartphone in oft mäßiger Qualität bekannt. Mit "Periscope Producer" wird es nun möglich, Video direkt mit professioneller Ausrüstung samt Einsatz mehrerer Kameras auszuspielen, wie der Kurznachrichtendienst am Donnerstag mitteilte.

Videos als neuer Schwerpunkt

In Deutschland werde zum Start die Fast-Food-Kette McDonald's am Samstag eine zwölfstündige Live-Show mit Hilfe von "Periscope Producer" zeigen.

Twitter-Chef Jack Dorsey hatte zuvor Video zu einem Schwerpunkt für den Kurznachrichtendienst erklärt. So werden bereits Donnerstags-Spiele der Football-Liga NFL bei Twitter übertragen. Auch Facebook will bei seinem Livestreaming-Angebot Facebook Live-Bilder aus verschiedenen Quellen bis hin zu Drohnen einspeisen lassen.

Such nach Geldquellen



Dorsey sucht derzeit nach Wegen, das zuletzt langsame Wachstum wieder anzukurbeln. Twitter schreibt nach wie vor rote Zahlen, die Aktie ist im Keller. Vor kurzem war in Medienberichten über ein Kaufinteresse von Google, Disney und der Software-Firma Salesforce spekuliert worden – doch kurz darauf hieß es wiederum, sie hätten doch kein Interesse. (dpa) / (mho)