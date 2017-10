(Bild: twitter.com)

Im vergangenen Quartal hat Twitter mehr Umsatz und Gewinn gemacht als von Analysten erwartet. Das tut dem Wert der Twitter-Aktie gut.

Twitter gibt Anlegern Hoffnung, dass der chronisch verlustreiche Kurznachrichtendienst sein Geschäft allmählich in den Griff bekommt. Im vergangenen Quartal übertraf Twitter die Umsatz- und Gewinnerwartungen der Analysten und steigerte die Zahl monatlich aktiver Nutzer um vier Millionen. Die Aktie legte in einer ersten Reaktion vor Beginn des regulären Handels am Donnerstag um mehr als acht Prozent zu.

Allerdings musste Twitter in einer Mitteilung auch einräumen, dass seit 2014 die Nutzerzahlen wegen eines Fehlers bei der Auswahl der Datenquellen leicht überhöht dargestellt wurden. Deshalb waren es im zweiten Quartal zum Beispiel 326 Millionen aktive Nutzer statt der zuvor gemeldeten 328 Millionen. Bis Ende September stieg die Zahl nach korrekter Berechnung auf 330 Millionen.

Der Quartalsumsatz sank im Jahresvergleich um gut vier Prozent auf 589,6 Millionen Dollar. Analysten hatten allerdings mit noch etwas niedrigeren Erlösen gerechnet. Unterm Strich ergab sich ein Verlust von gut 21 Millionen Dollar nach einem Fehlbetrag von 103 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Beim bereinigten operativen Ergebnis pro Aktie übertraf Twitter aber die Erwartungen der Börsianer deutlich.

[Update 26.10.2017 – 18:45 Uhr] Wie erwartet, reagierten die Börsenhändler äußerst positiv auf die überraschend positiven Aussichten. In den ersten Stunden nach Handelsbeginn legte die Twitter-Aktie um mehr als 17 Prozent zu. (dpa) / (anw)