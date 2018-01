Anthony Noto hat Twitter gekündigt. Er wechselt zu einer Online-Kreditfirma. Notos Posten als Twitters Chief Operating Officer wird nicht nachbesetzt.

Twitter verliert wieder einen wichtigen Manager. Am Montag hat Anthony Noto, der als Chief Operating Officer (COO) Twitters Tagesgeschäft leitet, seine Kündigung per Ende Februar eingereicht. Das hat das Unternehmen am Dienstag vor Börseneröffnung mitgeteilt. Zu Handelsbeginn gab der Kurs der Twitter-Aktien um zirka 3,5 Prozent nach; zum Ende des regulären Handels blieb ein Minus von etwa 2,5 Prozent.

Noto war früher bei Goldman Sachs sowie als Finanzchef der US-Footballliga NFL tätig. Vor dreieinhalb Jahren wurde er mit einem damals 61,5 Millionen US-Dollar schweren Aktienpaket zu Twitter gelockt, wo er zunächst ebenfalls fürs Geld zuständig war. Im November 2016 avancierte Noto zu Twitters COO. Von der Suche nach einem Nachfolger ist in Twitters Mitteilung keine Rede.

So hat Twitter-Mitgründer Jack Dorsey öffentlich auf Notos Kündigung reagiert:

I’m really sad to see @anthonynoto leave us, but I’m happy for him and really proud of everything he’s accomplished at Twitter. He’s been a friend, partner, and mentor to me for years. He always has my support and gratitude. Thank you Anthony! We love you. https://t.co/wdI0rJqIck