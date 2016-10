(Bild: dpa, Soeren Stache/Archiv)

300 Mitarbeiter müssen demnächst voraussichtlich Twitter verlassen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Twitter plant laut einem Agenturbericht, diese Woche einen größeren Stellenabbau bekanntzugeben. Die Belegschaft werde um 300 Mitarbeiter verkleinert, das wären 8 Prozent berichtet Bloomberg unter Berufung auf eingeweihte Personen.

Der Jobabbau könnte offiziell am Donnerstag bekanntgegeben werden, wenn Twitter seine Zahlen für das dritte Quartal vorlegen will. Das Unternehmen hatte bereits im vergangenen Jahr ebenfalls 8 Prozent seiner Arbeitsplätze abgebaut. Die Twitter-Aktie war in den vergangenen zwölf Monaten um 40 Prozent abgerutscht. (anw)