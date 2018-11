UHD-TV mit HDR: ProSiebenSat.1 mit weiteren Sendungen bis Jahresende

ProSiebenSat.1 legt in Sachen Ultra-HD-Fernsehen nach – und bringt in Kürze die ersten ultrahochaufgelösten Inhalte im sogenannten Fictional-Bereich. Dies teilte die Sendergruppe am heutigen Freitag mit.

Den Start macht am 27. November 2018 der SAT.1-Thriller „Amokspiel“ um die Kriminalpsychologin Ira Samin (Franziska Weisz) nach dem Bestseller-Roman von Sebastian Fitzek. Kurz vor Weihnachten folgt das SAT.1-Movie „Es bleibt in der Familie“ (18.12.,20:15 Uhr) mit Andrea Sawatzki. Außerdem strahlt die Sendergruppe zwei Folgen des Reality Formats „Rosins Restaurants“ in UHD aus. Die Zuschauer können die Sendungen in UHD – parallel zur HD- und SD- Ausstrahlung - via Satellit auf dem Sender UHD1 by HD+ empfangen. Außerdem werden die Sendungen auf UHD1 nach der Erstausstrahlung mehrmals wiederholt.

Die UHD-Inhalte von ProSiebenSat.1 werden nicht nur in viermal höherer Auflösung im Vergleich zu HD ausgestrahlt, sondern bieten auch einen erweiterten Farbraum und einen erhöhten Kontrastumfang (High Dynamic Range) nach dem HDR-Boardcasting-Format HLG.

Voraussetzung für den Empfang sind ein UHD-fähiger Fernseher, eine Satelliten-Empfangsanlage sowie ein kostenpflichtiges HD+ Paket samt passendem Empfangsgerät (HD+ Modul, HD+ UHD-Receiver oder HD+ TVkey). UHD1 by HD+ finden HD+-Kunden auf dem Senderplatz 1401 (kann je nach TV Hersteller abweichen).

Die Empfangsparameter von UHD1 by HD+:

Transponder: 1.035

Frequenz 10.994 MHz

Polarisation: Horizontal

Symbolrate: 22.000 MS/s

FEC: 5/6

