US-Ermittler sollen Gendaten für inverse Ahnenforschung nutzen

US-Ermittler nutzen heimlich Gendaten unbeteiligter Dritter, um Fälle zu klären. Die Daten stammen von Verwandten, die ihre eigenen DNS-Profile zum Zweck der Ahnenforschung veröffentlichen. Die Ermittler gleichen diese Daten mit DNS-Spuren von Tatorten ab. Das US-Justizministerium erlässt nun erstmals Regeln für diese umstrittene "inverse Ahnenforschung".

Im Juni gab es das erste US-Mordurteil mit Gendaten aus Ahnenforschung. Der zu zweimal lebenslanger Haft Verurteilte soll vor 32 Jahren im US-Bundesstaat Washington zwei Kanadier getötet haben.

Keine Rechte für Betroffene

Die neuen Vorschriften des Justizministeriums gelten vorläufig ab 1. November und sollen Bürgern ausdrücklich keine Rechte einräumen. Ein Betroffener kann daraus also keine Handhabe gegen Behörden ableiten, die die Regeln verletzen.

Finden Ermittler in den öffentlichen Datenbanken Erbgutprofile, die einer Tatortspur ähnlich sind, erstellen sie einen Stammbaum. Damit soll der eigentlich gesuchte DNS-Träger gefunden werden, dessen Profil in der Regel nicht in der Datenbank enthalten ist. Diese Stammbaumerstellung ist möglich, weil der genetische Code von Geschwistern, Cousins und anderen Verwandten teilweise identisch ist.

Bei Gewaltverbrechen, Sextaten und unbekannten Opfern

Das provisorische Regelwerk heißt "Interim Policy – Forensic Genetic Genealogical DNA Analysis and Searching". Es erlaubt inverse Ahnenforschung bei Gewaltverbrechen oder anderen Sexualstraftaten, wenn DNA eines unbekannten Verdächtigen gefunden wurde, sowie in Fällen nicht identifizierbarer sterblicher Überreste eines Opfers einer tödlichen Gewalttat. Außerdem soll inverse Ahnenforschung mit Genehmigung der Staatsanwaltschaft zulässig sein, wenn eine Straftat in Zusammenhang mit einer substanziellen oder andauernden Bedrohung öffentlicher Sicherheit oder der Nationalen Sicherheit einhergeht.

Die Methode darf jedenfalls nur eingesetzt werden, wenn Abfragen der bestehenden US-Gendatenbank CODIS, in der DNS-Daten bekannter Rechtsverletzer gespeichert sind, keinen Erfolg gezeitigt haben, und anderen Hinweisen ebenfalls erfolglos nachgegangen wurde. Außerdem müssen die Details des Falles in zwei Datenbanken über vermisste Personen beziehungsweise Gewaltverbrechen eingetragen worden sein.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, soll ein CODIS-Labor die DNS-Spur des unbekannten Verdächtigen auf Tauglichkeit für inverse Ahnenforschung überprüfen. Dabei soll das Labor auch auf etwaige andere Methoden zur Auswertung der DNS-Spur hinweisen. Schließlich müssen sich noch Staatsanwaltschaft und ermittelnde Behörde einig sein, inverse Ahnenforschung anzuwenden, bevor sie sich sich unter Offenlegung ihrer Eigenschaft als ermittelnde Behörde an Betreiber öffentlicher Genealogie-Datenbanken wenden. In Frage kommen dabei nur solche Datenbanken, die ihre Nutzer darauf hinweisen, dass ihre DNS-Daten für behördliche Ermittlungen genutzt werden können.

Heimliche Gendaten-Sammlung bei Unverdächtigen

Bei inverser Ahnenforschung können sich Hinweise auf dritte Personen ergeben, die zwar nicht tatverdächtig sind, aber mit dem unbekannten Tatverdächtigen näher verwandt sind als die Teilnehmer der Genealogie-Datenbank. Die DNS dieser Dritten darf laut dem Regelwerk heimlich gesammelt werden, wenn die Staatsanwaltschaft zustimmt und die Einholung einer Zustimmung des Betroffenen die Ermittlungen gefährden könnte. Erst für die Auswertung der heimlich gesammelten DNS Dritter wird ein gerichtlicher Untersuchungsbeschluss vorgeschrieben.

Biologische Proben und Genealogie-Profile sollen nur für Strafermittlungen ausgewertet werden. Nicht gestattet wird die Suche nach Hinweisen auf erhöhte Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten oder psychologische Eigenschaften der betroffenen Menschen.

Keine Verhaftung nur aufgrund Ahnenforschung

Führt die inverse Genealogie zu einem Treffer, sollen klassische Ermittlungsmethoden angewandt werden, um den Verdacht zu erhärten. Der Genealogie-Treffer alleine reicht nicht für eine Verhaftung. Sobald ein Verdächtiger verhaftet und angeklagt ist, sollen dessen Daten aus Genealogie-Datenbanken und bei Anbietern von Verbraucher-DNS-Tests gelöscht werden, soweit sie im Zuge der Ermittlungen dort eingegeben wurden.

Im Zuge der Ermittlungen gesammelte Daten Dritter bleiben allerdings bei den Behörden so lange gespeichert, bis ein Richter anderes anordnet. Gelingt es den Ermittlern jedoch nicht, einen Tatverdächtigen zu verhaften und anzuklagen, sollen Daten Dritter ohne richterliche Anordnung gelöscht werden.

Die vorläufigen Regeln gelten für strafrechtliche Ermittlungen im Zuständigkeitsbereich des US-Bundesjustizministeriums, sowie für strafrechtliche Ermittlungen anderer Behörden, wenn dabei Mittel, Personal oder Vertragspartner des US-Bundesjustizministeriums für inverse Ahnenforschung eingesetzt werden. Soweit Ermittlungsbehörden dem Regelwerk unterliegen, sollen sie eine jährliche Statistik über den Einsatz inverser Genealogie führen.

(ds)