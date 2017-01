Die Einreise in die USA war am Montag für viele Fluggäste eine langwierige Angelegenheit. Das System der US-Grenzschutzbehörde war von einem Ausfall betroffen. Alternative Überprüfungsverfahren führten zu langen Warteschlangen.

Ein über mehrere Stunden dauernder Systemausfall bei der Zoll- und Grenzschutzbehörde der Vereinigten Staaten hatte den Reisebetrieb an US-Flughäfen am Montag stark verlangsamt. Flugpassagiere, die in die USA einreisen wollten, mussten während des Ausfalls mittels älterer und alternativer Verfahren überprüft werden. Das führte zu langen Wartezeiten für die Betroffenen, wie unter anderem The Verge berichtet. Laut Fox News habe die Grenzschutzbehörde noch auf nationale Sicherheitsdatenbanken für die Überprüfung der Reisenden zugreifen können.





Bild: CBP

Der laut einiger Quellen landesweite Ausfall soll etwa vier Stunden angedauert haben. Die Grenzschutzbehörde gab an, dass es keine Anzeichen gebe, dass das System böswillig zum Ausfall gebracht wurde. Reisende machten sich via Twitter über die teilweise sehr langen Verzögerungen an den Flughäfen Luft. (kbe)