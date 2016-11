Die Internet Association, die große US-Internetkonzerne vertritt, hat eine netzpolitische "Prioritätenliste" an den designierten US-Präsidenten Donald Trump geschickt. Dieser soll ein EU-weites Leistungsschutzrecht verhindern.

Die zunächst schockierte US-Internetindustrie schlägt versöhnlichere Töne gegenüber dem Sieger der Wahlen der vergangenen Woche, Donald Trump, an. In einem jetzt veröffentlichen Brief gratuliert die Internet Association, der 40 Konzerne wie Airbnb, Amazon, Facebook, Google, LinkedIn, Netflix, Twitter, Uber oder Yahoo angehören, dem Immobilienkrösus zu seinem überraschenden Erfolg und gibt ihm eine Übersicht über Erfolgsfaktoren mit, die das Internet zu einem Innovations- und Jobmotor gemacht haben. Angehängt ist eine lange Liste, welche netzpolitischen Prioritäten der designierte Präsident setzen sollte.

Anbieter sollen keine Hilfssheriffs sein

An erster Stelle appelliert die Internet Association darin an Trump, die Haftungsprivilegien für Provider im Urheberrechtsbereich aus dem Digital Millennium Copyright Act (DMCA) und zur Meinungsfreiheit aufrecht zu erhalten. Die Anbieter dürften nicht zu Hilfssheriffs gemacht werden, die fragwürdige Entscheidungen über Inhalte von Nutzern treffen müssten. Sollten die bestehenden Regeln geändert werden, würde dies Investitionen in künftige Ideen der digitalen Wirtschaft bedrohen. Im April hatte die US-Musikindustrie dagegen lautstark gefordert, den "sicheren Hafen" für Online-Plattformen abzuschaffen.

Generell plädieren die Internetfirmen für mehr Nutzerfreiheiten im US-Urheberrecht, zudem sollten Lizenzen etwa für Musikstücke einfacher erhältlich sein. Das vor allem von der EU teils noch hochgehaltene, auch in den USA diskutierte Prinzip der Datensparsamkeit ist ihnen dagegen ein Dorn im Auge. IT-Sicherheit sei wichtig, aber das Datensammeln sollte gar nicht eingeschränkt werden. Es reiche, wenn Gerichte einschritten, falls für Verbraucher ein Schaden etwa durch Datenabflüsse eingetreten sei.

"Starke Verschlüsselung für Sicherheit entscheidend"

Andererseits legt die Internet Association Trump ans Herz, dass "starke Verschlüsselung entscheidend sei für die nationale Sicherheit und für die von Individuen". Sie helfe etwa, kritische Infrastrukturen abzusichern oder Nutzer vor "repressiven Regierungen" zu schützen. Gesetze, wonach Unternehmen Schwachstellen in ihre einschlägigen Produkte einbauen müssten, wären hier kontraproduktiv. Trump hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, Apple zu verpflichten, Strafverfolgern Zugang zu verschlüsselten iPhone-Informationen zu verschaffen.

Auch für eine weitere Reform der NSA-Befugnisse und den Schutz auch von Ausländern vor einer überbordenden Massenüberwachung machen sich die Konzerne stark. Internationale Rechtshilfeabkommen, die Strafverfolgern einen leichteren geordneten Zugriff auf Daten in den USA gewährleisten, seien aber nötig.

Contra EU-Leistungsschutzrecht

Im Bereich Handelspolitik werden die umstrittenen geplanten Abkommen Trans-Pacific Partnership (TPP) im Pazifikraum und TTIP mit der EU gleich gar nicht erst erwähnt. Es sei aber auch in wirtschaftlichen Partnernationen wichtig, dass dort "Zensur und Websperren" keine "signifikanten Markteintrittsbarrieren für US-Firmen" errichteten und Urheberrechtsgesetze mit ausreichend Nutzerrechten existierten.

Konkret richten die Internetunternehmen das Augenmerk des künftigen Regierungschefs auf die Pläne der EU zum digitalen Binnenmarkt und das daran gekoppelte Leistungsschutzrecht für Presseverleger im Internet. Eine Art Steuer auf Snippets würde das offene Internet schädigen. Die USA und Europa sollten sich stattdessen gemeinsam für eine liberale Internetregulierung einsetzen und sich damit "entschieden anderen Sichtweisen" etwa in China und Russland entgegenstemmen. Weiter plädiert die Vereinigung etwa für Netzneutralität, eine umfassende Patentreform und den Kampf gegen Trolle, grenzüberschreitende Datenflüsse und einen umfassenderen Breitbandausbau. (anw)