Technischer Fortschritt macht Überwachung immer einfacher, doch der New Yorker Künstler Adam Harvey will das nicht einfach so hinnehmen: Mit einem speziellen Tarnmuster macht er Algorithmen zur Gesichtserkennung das Leben schwer.

Der New Yorker Künstler Adam Harvey hat ein Muster entwickelt, das für das verbreitete Gesichtserkennungssystem OpenCV haarcascade aussieht wie Hunderte von Gesichtern. Das auf dem 33. Chaos Communication Congress des Chaos Computer Clubs vorgestellte Konzept ist zwar nur eine Machbarkeitsstudie und derzeit nur zur Überlistung des einen speziellen Algorithmus geeignet. Dennoch will Harvey in Zukunft Kleidung mit seinem Muster herausbringen, berichtet Technology Review online in "Tarnkleidung gegen Gesichtserkennung".

Für sein HyperFace-Projekt macht sich Harvey die Tatsache zunutze, dass Computer zwar riesige Datenmengen auswerten können, in vielen Fällen aber nur wenige Pixel eines Bilds analysieren, um Speicherplatz und Rechenzeit zu sparen. Nach eingehenden Analysen des OpenCV-Algorithmus kam er auf ein Muster aus Strichen und Punkten, das für menschliche Betrachter leicht als solches zu durchschauen ist. Der Algorithmus aber sieht darin mehr als 1000 unterschiedliche Gesichter, und zwar mit hoher Trefferwahrscheinlichkeit.

Die Maschine wird also von echten menschlichen Gesichtern abgelenkt und hat eine Menge mehr zu verarbeiten, was eine Massenüberwachung schwieriger und teurer macht. HyperFace-Muster, erläutert Harvey, könnten als Kleidung getragen, aber auch von Architekten bei der Gestaltung von Gebäuden eingesetzt werden. Dass die Muster bei einer Weiterentwicklung der Erkennungsalgorithmen ebenfalls aktualisiert werden müssten, sei ihm bewusst. Im Kampf gegen Überwachung sehe es eben aus wie in der Mode, sagt Harvey: Entscheidend sei immer, der neuesten Entwicklung einen Schritt voraus zu sein.

