US-Luftwaffe besucht kaputten Satelliten im Orbit

S5 funkt nicht mehr. Der kleine, experimentelle Weltraumüberwachungssatellit des Forschungslabors der US-Luftwaffe (AFRL) dreht sei Februar seine Runden in einem geosynchronen Orbit, doch ist im März der Funkkontakt abgerissen. Teilweise funktioniert der Kleinsatellit aber noch. S5 richtet sich weiterhin nach der Sonne aus, um seine Akkus zu laden. Ein anderer kleiner Satellit namens Mycroft wird nun einen Krankenbesuch abstatten.

Mycroft wurde im April des Vorjahres gestartet, ebenfalls um Weltraumüberwachung zu testen. Er soll Objekte in seiner Umgebung erkennen und klassifizieren, und zusätzlich neue autonome Navigations- und Kontrollsysteme ausprobieren sowie Rendezvous mit anderen Satelliten üben. Da kommt das Problem mit S5 (Small Satellite Space Surveillance System) gerade recht.

Am Sonntag hat das Luftwaffen-Forschungslabor eine Manöverreihe eingeleitet, die Mycroft in unmittelbare Nähe zu S5 bringen soll. Dort soll Mycroft zunächst die Ausrichtung des verstummten Kollegen verifizieren, und bestätigen, dass die Solarzellen komplett ausgefahren sind. Anschließend gilt es, das Äußere von S5 auf Schäden abzusuchen. Wie das Air Force Magazine berichtet, werden die Manöver mehrere Wochen in Anspruch nehmen. (ds)