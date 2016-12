(Bild: Christiaan Colen / Flickr / cc-by-sa-2.0)

Nach den ersten Angriffen mit Geräten aus dem Internet der Dinge schlagen Experten in den USA Alarm: In einer Kongress-Anhörung warnten sie vor tödlichen Gefahren und sprachen sich für eine zentrale Regulierung aus.

In einer einer Anhörung vor dem Ausschuss für Energie und Handel des US-Repräsentantenhaus haben sich führende US-Sicherheitsexperten für staatliche Vorgaben zur Sicherheit von Geräten im Internet der Dinge (Internet of Things – IoT) ausgesprochen. Der angesehene Forscher Bruce Schneier etwa sagte, durch die zunehmende Verbreitung unsicherer Technik im Internet entstünden "katastrophale Risiken" – selbst Zwischenfälle mit tödlichen Folgen seien leicht vorstellbar. Das berichtet Technology Review online in "Lebensgefährliches Internet der Dinge?".

Schneier argumentiert, die USA bräuchten eine neue Behörde mit der Aufgabe, Regeln zur Cybersicherheit festzulegen, um das "Marktversagen" bei IoT-Technik zu beheben. Angesichts der Wahlkampf-Versprechen des designierten Präsidenten Donald Trump, Regulierung zurückzufahren, und der allgemeinen Zurückhaltung von Republikanern gegenüber mehr Staat ist damit eher nicht zu rechnen. Wenn es jedoch zu einer echten Katastrophe kommen sollte, würde die erschrockene Öffentlichkeit wahrscheinlich nach Taten rufen. Darauf sollte die Regierung vorbereitet sein, riet Schneier den Ausschussmitgliedern.

Auch laut Kevin Fu, einem auf Cybersicherheit spezialisierten Informatik-Professor an der University of Michigan, sollte die US-Regierung eine unabhängige Einheit für Tests der Sicherheit von IoT-Geräten einrichten. Denn IoT-Geräte würden zunehmend an "sensiblen Orten mit hohem Gefahrenpotenzial wie Krankenhäusern" aufgestellt, sagt er vor dem Ausschuss. Millionen davon seien leicht zu hacken und könnten zu riesigen Botnets zusammengefasst werden, also Armeen von Zombie-Computern, die sich für Angriffe benutzen lassen.

