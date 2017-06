Der US-Versicherungskonzern American International Group (AIG) will in Deutschland mehr Kunden gewinnen, die sich gegen "Cyberrisiken" absichern wollen. Hier gäbe es noch Wachstumspotential.

Der US-Versicherer AIG wittert durch die weltweit zunehmenden Cyberattacken eigene Wachstumschancen. Der Konzern will nun in Deutschland und Europa sein dort bisher kleines Geschäft mit Cyber-Policen ausbauen. "In Deutschland liegt unser Marktanteil um rund ein Prozent. Es gibt also Platz für Wachstum", sagte AIG-Mitteleuropa-Chef Alexander Nagler dem Handelsblatt.

AIG-Vize Peter Solmssen führte gegenüber der Zeitung den Erfahrungsvorsprung des Unternehmens im Bereich Cybersecurity im Vergleich zur europäischen Konkurrenz ins Feld: "In den USA versichern wir seit 1999 Cyberrisiken." Für den deutschen Markt sei Cybersicherheit erst seit zwei Jahren ein größeres Thema. Der Vorstoß in Deutschland solle sich zuerst an die Top-100 unter den hiesigen Unternehmen richten. "Das sind jene mit einem eigenen Versicherungseinkauf", sagte Nagler. (dpa) / (kbe)