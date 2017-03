(Bild: dpa)

Der zweite Mann des Weißen Hauses räumt ein, dienstliche Belange über ein privates Mail-Konto abgewickelt zu haben. Das Weiße Haus verteidigt die Vermischung der Konten und attestiert "Lichtjahre" große Unterschiede zu Clintons Fehltritt.

US-Vizepräsident Mike Pence hat als Gouverneur von Indiana ein privates E-Mailkonto für dienstliche Zwecke benutzt. Pence habe den Account regelmäßig für Amtsgeschäfte verwendet, berichtet die Zeitung The Indianapolis Star. Besonders pikat erscheint der Fall, weil laut der Meldung im vergangenen Sommer ein Hackerangriff auf das Konto verübt worden ist. Pence bestätigte die Nutzung am Freitag, fügt aber an, sich im vollen Einklang mit den Gesetzen des Bundesstaates verhalten zu haben.

Der Vizepräsident der aktuellen US-Regierung war von 2012 bis Anfang Januar 2017 Gouverneur von Indiana. In einer Stellungnahme hieß es, Pence habe ähnlich wie frühere Gouverneure einen dienstlichen und einen privaten Account gehabt. Die Zeitung hatte eine Anfrage nach öffentlichen Dokumenten gestellt und Einsicht in E-Mails von Pence erhalten. Diese zeigten, dass er ein AOL-Konto benutzt habe, um mit Beratern unter anderem über die Reaktion des Bundesstaates auf Terrorattacken zu diskutieren. In einer anderen E-Mail sei es um die Festnahmen mehrerer Männer gegangen, gegen die Vorwürfe im Zusammenhang mit Terrorismus erhoben wurden.

Der Vorgang ist bemerkenswert vor dem Hintergrund, dass die Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten, Hillary Clinton, vom US-Außenministerium für Verstöße gegen Sicherheitsbestimmungen gerügt wurde. In ihrer Zeit als Außenministerin nutzte sie einen privaten Mail-Server für dienstliche Zwecke. Das nutzten Donald Trump und sein Team während des US-Präsidentschaftswahlkampfs für eine Kampagne. Pence selbst hatte Clinton im Wahlkampf ebenfalls und wiederholt dafür kritisiert. Er warf ihr vor, sie sei fahrlässig mit geheimen Informationen umgegangen.

Am Freitag antwortete Pence auf die Kritik zu seiner Vermischung von privaten und dienstlichen Mail-Konten, man könne den Vorgang überhaupt nicht mit Clinton vergleichen. Er habe keine vertraulichen Informationen missbraucht, auch habe er keine E-Mails zerstört. Er habe sich immer im Einklang mit dem Gesetz befunden.

Eine Sprecherin des Weißen Hauses sagte, zwischen Clinton und Pence lägen Lichtjahre an Unterschieden. Pence sei Gouverneur gewesen und kein Bundesbediensteter, deswegen seien auch die Gesetze verschieden. Außerdem sei der Grad der Vertraulichkeit in Clintons Angelegenheiten viel höher gewesen, und schließlich habe Pence anders als Clinton ohne jede Ausnahme seine gesamten Mails übergeben. (dpa) / (anm)