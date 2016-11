Hunde leiden bei verschiedenen Tumorarten unter ähnlichen Genmutationen wie der Mensch. In den USA beginnt dazu nun ein großangelegtes Forschungsprojekt.

Immuntherapien gegen Krebs sind der neueste Schrei in der Onkologie – doch noch immer ist nicht ganz klar, warum der Einsatz des Immunsystems gegen Tumore bei manchen Menschen gut anschlägt, bei manchen aber nicht. Ausgerechnet Hunde sollen nun in den USA dabei helfen, dieses Rätsel zu lösen, berichtet Technology Review in seiner Online-Ausgabe ("Hunde helfen bei der Entschlüsselung der Immuntherapie").

Wissenschaftler der US-Nationalinstitute für Gesundheit (National Institutes of Health, NIH) möchten dazu an Tiermodellen nun neue Erkenntnisse gewinnen. Dabei spielen Hunde eine entscheidende Rolle – denn diese zeigen bei manchen Krebsformen ähnliche Genmutationen wie Menschen. Wie der Beratungsausschuss des National Cancer Institute (NCI) an den NIHs kürzlich mitteilte, soll 2017 ein experimentelles Immuntherapieprogramm starten, bei dem Vierbeiner behandelt werden. Das NCI arbeitet schon seit 2003 an klinischen Studien für andere Krebstherapieverfahren unter Einbeziehung von Hunden. Der Bereich Immuntherapie wird jetzt erstmals im großen Stil angegangen.

Insgesamt stehen 15 Millionen Dollar an Fördermitteln in fünf Tranchen bereit, die über fünf Jahre verteilt werden. Das Geld geht an Forscher an Krebszentren, die mit Veterinärhochschulen zusammenarbeiten sollen, um die Versuche durchzuführen, wie Toby Hecht, der zuständige Projektdirektor am NIC, mitteilt. Die Wissenschaftler hoffen, dass die Untersuchungen ein akkurates Tiermodell ergeben, wie diese Therapieformen beim Menschen funktionieren.

Die Ausschreibung für das Projekt beginnt Anfang 2017, erste Mittel für ausgewählte Forschungsvorhaben könnten dann bis September 2017 fließen. Hecht hofft, dass die Hundeversuche auch das Interesse von Pharmafirmen hervorrufen, die Immuntherapien entwickeln. (Emily Mullin)

Mehr dazu bei Technology Review Online: