USA: Das Dilemma der Wahl-Digitalisierung

Die Vorwahlen für den demokratischen Präsidentschaftskandidaten in Iowa endeten Anfang Februar in einem Desaster: Eine App, die eigentlich zur Erfassung der Wahlergebnisse der einzelnen Wahllokale verwendet werden sollte, versagte vollständig. Das zeigt, wie wichtig es ist, parallel noch ein "analoges Backup" zu haben, berichtet Technology Review in seiner Online-Ausgabe ("Wahlen mit App: Was man aus dem Iowa-Chaos lernen kann").

"Das ist eine klare Lektion", resümierte Eddie Perez vom Open Source Election Technology Institute, der selbst einmal Manager eines Herstellers von Wahlmaschinen war. "Wenn es nicht diese papierbasierten Karten zur Präsidentschaftsvorwahl in Iowa gegeben hätte, gäbe es eine veritable Vertrauenskrise."

Experten aus dem Bereich Wahltechnik und Sicherheit hatten schon zuvor gewarnt, elektronische Wahlsysteme seien weder sicher noch verlässlich genug, als dass sie uneingeschränkt einsetzbar wären. In diesem Fall nutzte die demokratische Partei des Bundesstaates Iowa eine App, die hastig entwickelt worden war und die vorab nicht rigoros getestet wurde – und das, obwohl es anfangs viel Kritik gab. Das Angebot von Sicherheitsexperten der US-Bundesregierung, sie zu überprüfen, wurde abgelehnt. Der einzige Grund, warum die App-Probleme nicht zur Katastrophe führten, waren die "Backups" auf Papier.

"Ein papierbasiertes Wahlsystem reduziert nicht nur das Risiko, dass fremde Mächte in eine Wahl eingreifen, sondern verringert auch die Wahrscheinlichkeit, dass deren Integrität und die Genauigkeit des Endergebnisses gestört werden", meint David Levine von der Alliance for Securing Democracy, einem Thinktank aus Washington, DC. "Selbst wenn es sich um einen Unfall oder ein technisches Problem handelt, sollte ein papierbasiertes System den Wählern das Vertrauen geben, dass das Endergebnis stimmt – schließlich können es die Leute dann noch verifizieren."

(bsc)