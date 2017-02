(Bild: US National Executive Committee for Space-Based Positioning, Navigation and Timing)

Behörden überwachen Aufenthaltsort und Bewegungsmuster von immer mehr Bürgern. Das soll künftig nur noch mit richterlichem Befehl erlaubt sein, meinen Abgeordnete beider US-Parteien. Sie haben ein "GPS"-Gesetz beantragt.

US-Abgeordnete unternehmen einen neuen Anlauf zur Einschränkung der Überwachung mittels GPS. US-Behörden werten immer häufiger Bewegungsdaten aus, die bei Netzbetreibern und anderen Dienstleistern gespeichert sind, oder greifen direkt auf GPS-fähige Endgeräte wie Mobiltelefone oder Kraftfahrzeuge zu. Umstritten ist, wann dafür ein richterlicher Befehl erforderlich ist. Diesem Streit wollen Abgeordnete beider Parteien ein Ende bereiten.

In Zukunft soll grundsätzlich ein richterlicher Befehl erforderlich sein, der nur bei begründetem Tatverdacht (probable cause) erteilt werden darf. Das soll der "Geolocation Privacy and Surveillance Act" (GPS-Gesetz, H.R. 1062) vorschreiben, den die Mitglieder des Repräsentantenhauses Jason Chaffetz (Republikaner) und John Conyers, Jr., (Demokrat), gemeinsam mit Senator Ron Wyden (Demokrat) beantragt haben.

Werden Dritte ohne Zustimmung oder richterlichen Befehl überwacht, sollen bis zu fünf Jahre Haft drohen. Außerdem können Betroffene Schadenersatz verlangen. Beide Rechtsfolgen treffen auch Privatpersonen und nichtstaatliche Einrichtungen, die gegen das Gesetz verstoßen. Die Bürgerrechtsorganisationen Access Now, American Civil Liberties Union (ACLU), Center for Democracy and Technology und die Electronic Frontier Foundation (EFF) begrüßen den neuen Vorstoß.

Ausnahme auch für Auslandsspionage



John Conyers, Jr., sitzt seit 1965 im Repräsentantenhaus und ist damit der dienstälteste Abgeordnete. Ausnahmen gibt es für Diebstahlsicherungen, in Notfällen, für öffentlich übertragene Ortsdaten, bei Zustimmung des Überwachten, sowie als Sicherungsmaßnahme für Kinder. Dazu kommt eine eingeschränkte Erlaubnis zur Datenauswertung für technisch notwendige Zwecke, etwa im Rahmen des Betriebs eines Telekommunikationsnetzes.

Außerdem dürfen US-Spione nach dem Foreign Intelligence Surveillance Act spionieren. Bereits 2011 hatten Wyden und Chaffetz ein GPS-Gesetz vorgeschlagen. Damals war der Gesetzesinitiative aber kein Erfolg beschieden. Dazu dürfte die ablehnende Haltung des damaligen US-Präsidenten Barack H. Obama beigetragen haben. Aus Sicht seiner Regierung war der Zugriff auf GPS vergleichbar mit visueller Überwachung von Bürgern und daher unproblematisch.

Daher ist noch immer umstritten, in welchen Fällen Behörden freizügig überwachen dürfen und wann ein richterlicher Befehl erforderlich ist. Im Fall United States v. Jones hat der US Supreme Court entschieden, dass die Anbringung einer GPS-Wanze am Fahrzeug eines Bürgers ohne Gerichtsbeschluss unzulässig ist. US-Behörden greifen daher gerne auf ein bereits im Auto vorhandenes GPS-Modul zu. (ds)