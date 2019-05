USA: Zehn Jahre Haft für YouTuber wegen Herstellung von Kinderpornografie

Ein amerikanischer YouTuber und Musiker, der junge Mädchen aufgefordert hatte, ihm Nacktvideos von sich zu schicken, ist zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Ein Richter in Chicago verhängte am Freitag das Strafmaß gegen den 26-jährigen Austin Jones, wie der US-Sender CNN am Samstag berichtete. Jones war 2017 verhaftet und wegen Herstellung von Kinderpornografie angeklagt worden. Im Februar hatte sich der früher erfolgreiche YouTuber zu den Vorwürfen schuldig bekannt.

Laut Anklage hatte er 14- und 15-jährige Mädchen damit gelockt, dass sie mit diesen Sex-Videos beweisen würden, seine größten Fans zu sein und er ihnen bei einer Model-Karriere helfen könne. Jones soll mindestens sechs minderjährige Mädchen dazu gebracht haben, ihm Videos zu schicken. Einige seiner Opfer seien bei der Anhörung im Gericht am Freitag dabei gewesen, berichtete die Zeitung Chicago Tribune.

Mehr Infos (Bild: dpa, Jochen Lübke) Erpresser drohen, kompromittierende Sex-Videos von Opfern im Internet zu veröffentlichen. Vielfach existieren solche Videos nicht – Opfer bezahlen trotzdem. "Sexpressung": Polizei warnt vor Folgen von Online-Flirts

Sextortion und Cyberstalking: US-Botschaftsmitarbeiter zu 57 Monaten Haft verurteilt mehr anzeigen

Diese Mädchen seien vermutlich seine größten Fans gewesen, die den YouTuber angehimmelt hätten, doch Jones habe sich wenig darum geschert, sagte der zuständige Richter John Lee laut der Zeitung. Die Anwälte des Angeklagten hatten auf eine vorgeschriebene Mindeststrafe von fünf Jahren Haft gehofft, der Richter verhängte die doppelte Länge. Die Staatsanwaltschaft hatte elf Jahre Gefängnis gefordert.

(tiw)