Ein Volvo XC90 von Uber war in den Unfall in Arizona verwickelt. (Bild: Uber)

Noch laufen die Untersuchungen nach dem tödlichen Unfall mit einem der autonomen Fahrzeuge von Uber. Doch das Unternehmen gibt sich zuversichtlich, dass die Roboterwagen schon bald wieder auf die Straße dürfen.

Der Fahrdienst-Vermittler Uber rechnet damit, dass seine nach einem tödlichen Unfall stillgelegten Roboterwagen in absehbarer Zukunft wieder auf die Straße kommen. Uber warte noch auf einen vorläufigen Ermittlungsbericht der Behörden und die Testfahrten könnten "in wenigen Monaten" wieder aufgenommen werden, sagte Firmenchef Dara Khosrowshahi bei einem Auftritt in Los Angeles am Mittwoch.

Ein Roboterwagen von Uber hatte bei einer nächtlichen Fahrt im US-Bundesstaat Arizona eine Frau erfasst und getötet, die eine mehrspurige Straße überquerte. Uber setzte daraufhin alle Fahrten mit seinen Roboterwagen aus. Der Unfall-Hergang warf die Frage auf, warum der Wagen weder abbremste noch auswich, obwohl die Sensoren die Fußgängerin, die ein Fahrrad neben sich schob, erkannt haben mussten.

Laut einem Medienbericht von dieser Woche geht der Unfall nach bisherigen Untersuchungen auf einen Software-Fehler zurück. Der Computer habe die Sensor-Daten, die ein Hindernis auf der Straße anzeigten, ignoriert, weil er sie als einen Fehlalarm einstufte, berichtete die Technologie-Website The Information. Uber kann nach US-Regelungen während laufender Untersuchungen der Unfallermittlungsbehörde NTSB keine Kommentare zu dem Fall ohne ihre Freigabe abgeben. (dpa) / (axk)