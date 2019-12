Uber-Mitgründer Travis Kalanick scheidet aus Verwaltungsrat aus

Der Taxi-Konkurrent Uber Technologies hat bekannt gegeben, dass sein Mitgründer und ehemaliger CEO Travis Kalanick mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 aus dem Verwaltungsrat des Unternehmens zurücktreten wird. Er will sich fortan neuen Geschäftsaufgaben und "philantropischen Bestrebungen" widmen, so das Unternehmen in einer Presseerklärung.

Gemäß einer SEC-Anmeldung (Securities and Exchange Commission) hatte Kalanick erst letzte Woche mehr als 380 Millionen US-Dollar in Aktien verkauft und seine Gesamtbeteiligung an Uber auf weniger als 10 Prozent reduziert. Doch schon zuvor hatte er begonnen, Aktien zu verkaufen, nachdem im November die beim Börsengang von Uber vorgeschiebene Haltefrist geendet war. Die Financial Times berichtet nun darüber hinaus, dass Kalanick tatsächlich alle seine restlichen Aktien verkauft habe, die zugehörigen SEC-Anmeldungen würden wahrscheinlich nach den Weihnachtsferien sichtbar werden.

Umstrittener CEO

Kalanick hatte Uber 2009 mitgegründet. 2017 war er jedoch als CEO zurückgetreten, nachdem ihn fünf Investoren dazu aufgefordert hatten. Zuvor hatte es eine Kontroverse über die angeblich unethische Kultur des Unternehmens gegeben, einschließlich der Behauptung, dass er Berichte über sexuelle Belästigung im Unternehmen ignoriert hätte.

Zuletzt war Kalanick als Förderer von CloudKItchens in Erscheinung getreten, einem Start-up-Unternehmen, das billige Immobilienobjekte erwirbt und sie in Restaurantbetriebe ohne Theke, Sitzgelegenheiten oder begehbaren Service umwandelt. Diese werden an Kurierservicebetreiber vermietet, die ihre Dienste allein via App gzur Verfügung stellen. (ane)