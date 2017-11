(Bild: dpa, Christoph Dernbach)

Uber will weiter expandieren: In Russland schließt sich der umstrittene US-Fahrdienst jetzt mit Yandex.Taxi zusammen.

Uber und Yandex wollen in Zukunft in Russland verstärkt kooperieren. Yandex ist in Russland Marktführer bei der Internetsuche und bietet mit Yandex.Taxi eine eigene Onlinevermittlung von Taxis an. Das Joint Venture mit Uber – Yandex soll daran laut Medienberichten mit 59,3 Prozent mehrheitlich beteiligt sein – soll in Zukunft in rund 127 russischen Städten aktiv sein. Die Kunden können weiterhin ihre Uber- oder Yandex-App nutzen, um Transaktionen durchzuführen. Der Yandex.Taxi-Chef Tigran Khudaverdyan soll CEO des Joint Ventures werden.

Die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen russischen Konkurrenten dürfte als Teilerfolg einzustufen sein. Sie lässt auch erkennen, dass Uber im Ausland mittlerweile auf eine weniger aggressive Expansionspolitik setzt. Das stark wachsende US-Unternehmen geriet allein in diesem Jahr mit diversen Krisen in die Schlagzeilen, zuletzt mit dem Verschweigen von einem massiven Daten-Diebstahl bei 50 Millionen Kunden. Hacker hatten bereits 2016 Daten von Fahrgästen und Fahrern gestohlen. (sea)