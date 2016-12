(Bild: uber.com)

In Pittsburgh sind autonome Fahrzeuge von Uber bereits unterwegs – nun kommen sie auch nach San Francisco.

Beim Fahrdienst-Vermittler Uber können Passagiere jetzt auch in San Francisco ein autonomes Auto als Fahrzeug erwischen. Das Start-up weitete die im Spätsommer in Pittsburgh aufgenommenen Tests auf seine Heimatstadt aus. Zu den Besonderheiten des dichten Verkehrs in der kalifornischen Metropole gehören auch mehr Fahrräder auf den Straßen und schmalere Spuren, erklärte Uber. Unter anderem die Opel-Mutter General Motors schickt bereits ihre selbstfahrenden Autos über die Straßen von San Francisco.

Anthony Levandowski, Ubers Chef des Roboterwagen-Programms, rechtfertigte die Entscheidung der Firma, den Test ohne eine spezielle Erlaubnis für den Betrieb selbstfahrender Autos zu starten. "Wir haben das Thema gründlich geprüft und wir glauben, dass wir keine brauchen", schrieb er. Levandowski argumentierte unter anderem, am Steuer der Autos säßen Menschen, die jederzeit eingreifen könnten. Uber war bereits beim weltweiten Ausbau seiner Fahrdienste immer wieder vorgeworfen worden, sich über bestehende Regeln hinwegzusetzen.

Quelle: Uber

Uber entwickelt eigene Technik für Roboterwagen, um in dem Geschäft der Zukunft unabhängig von Autoherstellern und möglichen Konkurrenten wie Google zu sein. In San Francisco schickt Uber modifizierte Volvo XC90 auf die Straßen.

Die Google-Mutter Alphabet hatte in dieser Woche angekündigt, die Entwicklung von Technik für selbstfahrende Autos in einer eigenständigen Tochterfirma unter ihrem Konzerndach unterzubringen. Sie werde Waymo heißen, gab ihr künftiger Chef Jon Krafcik bekannt. (mit Material der dpa) / (anw)