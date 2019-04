Uber will beim Börsengang bis zu 10 Milliarden Dollar einnehmen

Der US-Fahrdienstvermittlers Uber will bei seinem Anfang Mai erwarteten Börsengang acht bis zehn Milliarden Dollar einnehmen. Das Unternehmen wolle ihre Aktien möglichen Investoren in einer Preisspanne von 44 bis 50 US-Dollar (etwa 39,50 bis 44,90 Euro) anbieten, schrieb der Finanzdienst Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Damit würde Uber mit einer Gesamtbewertung zwischen 80 und 90 Milliarden Dollar an die New York Stock Exchange gehen und einen der größten Börsengänge der Finanzgeschichte stemmen. Analysten hatten für Uber mit bis zu 120 Milliarden Dollar eine deutlich höhere Bewertung erwartet.

Die endgültigen Details zur größten Aktienmarkt-Premiere seit der des chinesischen Online-Riesen Alibaba im Jahr 2014 stehen allerdings noch nicht fest, sagen Insider, die nicht genannt werden möchten.

Uber macht operativ Verlust, lockt Anleger jedoch mit starkem Wachstum. 2018 stiegen die Umsätze im Jahresvergleich um 42 Prozent auf 11,3 Milliarden Dollar. Uber wies zwar einen Nettogewinn von knapp einer Milliarde Dollar aus, der ergab sich jedoch aus Sondererlösen. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen fiel ein Minus von 1,85 Milliarden Dollar an. (olb)