Es gibt ruhigere Jobs im Silicon Valley: Ubers Kommunikationschefin Rachel Whetstone verlässt das Unternehmen nach knapp zwei Jahren wieder. Den Posten – und eine Menge Arbeit – erbt ihre Stellvertreterin.

Der umstrittene Ridesharing-Anbieter Uber verliert eine weitere Führungskraft: Kommunikationschefin Rachel Whetstone wird das Unternehmen verlassen, berichten US-Medien unter Berufung auf eine interne E-Mail von CEO Travis Kalanick. Whetstone war im Mai 2015 von Google zu Uber gewechselt. Ihren Job an der Spitze der Kommunikationsabteilung soll ihre bisherige Stellvertreterin Jill Hazelbaker übernehmen.

Über die Gründe für Whetstones Abgang macht das Unternehmen keine Angaben. Sie soll Uber und Kalanick aber weiter in beratender Funktion zur Seite stehen, heißt es. Allerdings ist auch von Spannungen die Rede. Als PR-Chefin hatte Whetstone in der jüngeren Vergangenheit einige Krisen zu bewältigen.

Permanente Krisenkommunikation

Neben regelmäßigen Enthüllungen über fragwürdige Geschäftsmethoden hatte Uber zuletzt vor allem mit schweren Sexismus-Vorwürfen einer ehemaligen Managerin zu tun. Zudem wirft Google-Schwester Waymo dem Unternehmen Technologiediebstahl vor und hat Klage eingereicht. Auch der CEO selbst macht seine Kommunikationsabteilung viel Arbeit. Gegenüber einem Uber-Fahrer hatte sich Kalanick wie ein Vollidiot benommen und hinterher Besserung gelobt.

Whetstones Abschied ist der letzte in einer Reihe von prominenten Abgängen in Ubers Führungsetage. Zuletzt hatte auch Präsident Jeff Jones hingeschmissen und scharfe Kritik an der Unternehmenskultur bei Uber geübt. "Mit ist klargeworden, dass die Überzeugungen und Führungsprinzipien, die mich während meiner Karriere geleitet haben, nicht mit dem zusammenpassen, was ich bei Uber erlebt und gesehen habe", sagte Jones gegenüber Re:code. (vbr)