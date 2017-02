Die aufgefrischten Installationsmedien von Ubuntu 16.04 bringen neue und verbesserte Treiber. Bereits in einem halben Jahr soll aber wieder ein Update ins Haus stehen, das drei zentrale Komponenten austauschen soll.

Die Ubuntu-Macher haben die Version 16.04.2 der Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Kubuntu und anderen Ausführungen der Ubuntu-Distributionsfamilie freigeben. Die neuen Installations-Images enthalten nicht nur alle zwischenzeitlich für Ubuntu 16.04 LTS (Long Term Support) freigegebenen Korrekturen, sondern auch einen neuen "Hardware Enablement Stack" (HWE). Er verbessert die Unterstützung für aktuelle Hardware, denn er bringt modernere Versionen von Linux-Kernel, X.org-X-Server und Mesa, die mehr und frischere Treiber enthalten.

Diesen HWE-Stack pflegt das Projekt aber nur sechs Monate – deutlich kürzer also als es bislang bei Ubuntu-Varianten mit Langzeitpflege üblich war. Wer 16.04.2 installiert, erhält dadurch in den nächsten eineinhalb Jahren jedes halbe Jahr einen neuen HWE-Stack. Das betrifft aber nur die Desktop-Ausführungen, denn die Server-Variante von Ubuntu 16.04 nutzt weiter einen auf Linux 4.4 basierenden Kernel, wie er schon bei 16.04 zum Einsatz kam; der neue HWE steht aber als Option im Boot-Manager bereit. Der neue HWE-Stack geht auch nicht automatisch an Anwender, die mit den Installationsmedien von Ubuntu 16.04 oder 16.04.1 installiert haben oder damit installieren.

Halbjahrestakt bis zum Erscheinen von Ubuntu 16.04.5

Der HWE-Stack von 16.04.2 stammt von Ubuntu 16.10 und umfasst unter anderem Linux 4.8 und Mesa 12.0, die modernere und mehr Treiber enthalten als die mit 16.04 ausgelieferten Versionen.

In der Vergangenheit wurden HWEs bis zum Erscheinen der fünften Überarbeitung der jeweiligen LTS-Versionsreihe gepflegt. Dann mussten Anwender eines der drei HWEs auf den HWE des fünften Point-Release umsteigen. Bei 16.04 nutzen die Ubuntu-Macher aber jetzt ein "Rolling LTS Enablement Stack" genanntes Modell, bei dem die Pflege eines HWE-Stacks ausläuft, sobald das nächste Point-Release erscheint.



Die HWE-Stacks von 14.04.{2,3,4} wurden bis zum Erscheinen von 14.04.5 gepflegt, sodass Anwender nur zu dessen Erscheinen einen größeren Wechsel durchführen mussten.

Bild: wiki.ubuntu.com

Wer den HWE-Stack von 16.04.2 einsetzt, wird daher im August auf den HWE-Stack von 16.04.3 umsteigen müssen, um weiter Korrekturen für bekannte Sicherheitslücken zu bekommen. Das funktioniert in vielen Fällen reibungslos. Solch ein Wechsel tauscht aber zentrale Komponenten des Systems gegen ungefähr sechs Monate jüngere aus; das Risiko, dass dabei irgendwas kaputt geht, ist daher größer als bei Updates, die keinen Versionssprung mit sich bringen.



Der HWE-Stack von 16.04.2 wird nur bis zum Erscheinen von 16.04.3 gepflegt.

Bild: wiki.ubuntu.com

Der HWE-Stack von 16.04.5 wird den letzten große Wechsel darstellen, denn er wird dann wie gewohnt knapp drei Jahre gepflegt, bis der Support von 16.04 endet. Bis April 2021 werden auch Kernel, X-Server und Mesa von 16.04 gepflegt, den der Ubuntu Server und die älteren Installationsmedien standardmäßig nutzen.

Weitere Details zu den Neuerungen von 16.04.2 finden Sie in der Freigabemail, den Release Notes und der Liste der Änderungen. (thl)