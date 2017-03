Ein neues Klebeband verspricht eine ebenso einfache wie geniale Idee: Wände, Stühle und Spielzeug lego-kompatibel machen. Die Crowdfunding-Kampagne ist nach einer Woche bereits deutlich überfinanziert.

Zuschneidbar, zum Aufkleben und äußerst flexibel – das Band Nimuno Loops kann aber noch mehr. Zwei Reihen von runden Knubbeln versprechen Kompatibilität mit Lego-Steinen und damit ganz neue dreidimensionale Möglichkeiten. Das Klebeband ist eine Entwicklung von Anine Kirsten und Max Basler aus Südafrika.

Finanzierung über Crowdfunding

Ihre Kampagne auf Indiegogo läuft noch einen Monat, wobei zwischen zwei und 900 Rollen des Bands (je einen Meter lang) angefordert werden können. Dabei kostet eine Rolle 11 US-Dollar (circa 10,40 Euro, plus Versand). Als Kampagnenziel waren 8000 US-Dollar angepeilt, stattdessen ist inzwischen knapp eine halbe Million zusammen gekommen. Mit dem Erreichen der Stretch Goals soll das Klebeband in rot, blau, grau und grün produziert werden sowie mindestens einer weiteren Farbe. Derzeit gibt es erst Prototypen – bei der verbliebenen Entwicklung und Massenproduktion des Tapes kann es also noch zu Problemen kommen. Insbesondere zum Material gibt es keine Angaben.

Quelle: nimuno

Lego-Spielzeug

So gibt es mit Brixo und Build Upons zwei Projekte, die Elektronik in Legosteinen unterbringen wollen und über Crowdfunding-Kampagnen finanziert wurden. Bei beiden verzögerte sich die Realisierung aufgrund von Produktionsproblemen. Im April soll jetzt jeweils ausgeliefert werden. Lego selbst hat zuletzt mit Lego Boost einen neuen Roboterbausatz vorgestellt, der Kinder zum Programmieren ermuntern soll. (hch)