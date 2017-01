(Bild: Dell)

Dell will in Kürze den ersten 32-Zoll-Monitor mit 8K-Auflösung verkaufen. Der UP3218K soll den AdobeRGB-und den sRGB-Farbraum vollständig abdecken.

Dell hat auf der CES sein neues Monitor-Flaggschiff enthüllt: Der UltraSharp UP3218K ist der erste 32-Zoll-Monitor mit 8K-Auflösung – also vierfacher 4K-Auflösung oder ausmultipliziert über 33 Megapixel. Die Pixeldichte beträgt rund 280 dpi; ohne die in Windows enthaltene Fensterskalierung kann man da nicht arbeiten. Der UP3218K soll den AdobeRGB-und den sRGB-Farbraum vollständig abdecken. Die Ansteuerung mit voller Auflösung und 60 Hz muss über zwei DisplayPort-Kabel erfolgen; per HDMI sind nur 30 Hz möglich.

Dell will den Monitor nicht nur bauen, weil es technisch geht, sondern auch, weil Bedarf bei professionellen Anwendern besteht. Special Effects und andere Post-Processing-Schritte von Filmen und Serien, die in 4K ausgeliefert werden, erfolgen nämlich in höheren Auflösungen, die die Bearbeiter gerne vorher in voller Auflösung begutachten wollen. Der Preis fällt der Zielgruppe entsprechend hoch aus: In den USA geht der Monitor am 23. März für 5000 US-Dollar in den Verkauf. Für Deutschland waren vor Ort keine Details zu erfahren. (mue)