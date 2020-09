Umfrage: 11 Prozent wollen ein Elektroauto kaufen

Elektromobilität wird offenbar für Menschen in Deutschland zunehmend interessant. 11,3 Prozent von 1200 Personen haben in einer Umfrage des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) angegeben, die Anschaffung eines Elektroautos oder eines Plug-in-Hybriden zu planen. In der vorigen Umfrage im Oktober 2019 betrug der Wert noch 9,1 Prozent.

Insgesamt haben laut BDEW 52,8 Prozent der Befragten Interesse an Elektromobilität bekundet. 43,3 Prozent gaben an, kein Interesse daran zu haben. 1,7 Prozent nutzen bereits ein Elektroauto oder einen Hybriden.

Umwelt ganz oben

Für 37,6 Prozent der Befragten ist die Umwelt ausschlaggebend für den Kauf eines E-Autos oder Hybriden. 14,5 Prozent gaben die geringen Betriebskosten an und 3,9 Prozent die geringe Lautstärke. Allerdings stören sich 33,6 Prozent am Anschaffungspreis eines E-Autos, 22,6 Prozent an der Reichweite und 21,6 Prozent sorgen sich um ausreichend viele öffentliche Ladesäulen.

2018 hatte eine internationale Umfrage von Deloitte ergeben, dass 23 Prozent der deutschen Teilnehmer zu einem Hybrid-Auto neigten, 7 Prozent zu einem batterielektrisch angetriebenen, 66 Prozent gaben an, ihr nächstes Auto werde voraussichtlich ein Verbrenner sein. Im Jahr zuvor hatten in sich einer GfK-Umfrage 5 Prozent für ein reines E-Auto bereit gezeigt, 16 Prozent für einen Hybriden.

(anw)