Wenn es flächendeckend möglich wäre, kurzfristig etwa per Smartphone selbstfahrende Wagen zu rufen, würden nicht wenige auf ein eigenes Auto verzichten.

Die Mehrheit der deutschen Verbraucher zeigt sich bereit, den Privatwagen zu Gunsten von Fahrdiensten mit Roboterautos aufzugeben. Etwa 61 Prozent gaben in einer Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom unter 1006 Personen ab 18 Jahren in Deutschland – darunter 779 Autofahrer – an, sich kein eigenes Auto mehr zu kaufen, wenn es flächendeckend möglich wäre, kurzfristig etwa per Smartphone selbstfahrende Wagen zu rufen. Nur sechs Prozent würden sich dann noch auf jeden Fall ein eigenes Fahrzeug leisten. Für 62 Prozent von ihnen ist es heute noch wichtig, ein Auto zu besitzen.

Die Studie zeigt laut Bitkom Widersprüche zum Thema Roboterauto auf. Zwar begrüßt mehr als jeder dritte Befragte die damit verbundene Aussicht auf besseren Verkehrsfluss und geringeren Spritverbrauch. Gut 34 Prozent glauben, dass sich mit der Technik die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessere. Aber rund 60 Prozent der Studienteilnehmer befürchteten technische Probleme oder sorgten sich, die vernetzten Fahrzeuge könnten gehackt werden. Für jeden Zweiten steht zur Frage, wer persönliche Fahrzeugdaten einsehen kann. Knapp 30 Prozent trauen der Technik in Gefahrensituationen weniger zu als dem Menschen.

7 Prozent würden schlafen

Wenn sie sich kutschieren lassen könnten, würden sich 53 Prozent mit Mitinsassen unterhalten wollen, 44 Prozent sich auf den Verkehr konzentrieren und 34 Prozent lesen. 7 Prozent meinten, dann auch schlafen zu wollen.

Zur Frage, wen die Software bei Gefahr schützen sollte – die Autoinsassen oder die anderen Verkehrsteilnehmer – hielten sich die Lager mit jeweils etwa 40 Prozent die Waage. Noch gibt es keine Rechtsklarheit, wie genau das autonome Fahren auf deutschen Straßen möglich sein wird. Das Bundeskabinett hatte erst im Januar einen Gesetzentwurf verabschiedet, der es erlaubt, dass automatisierte Systeme im Auto Fahraufgaben übernehmen. Die letzte Verantwortung bleibt allerdings beim Fahrer. Dem allerdings stimmten in dieser Umfrage nur 11 Prozent zu. Eine Teststrecke, auf der die Technik erprobt wird, gibt es in Bayern.

