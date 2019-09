Umfrage: Jeder Dritte in Deutschland hört Podcasts

Mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland (34 Prozent) hört laut einer aktuellen Umfrage regelmäßig Podcasts. Allerdings gibt es große Unterschiede in der Nutzungshäufigkeit: So gaben bei der Befragung durch YouGov 13 Prozent der teilnehmenden Nutzer an, täglich Podcasts zu hören. Ein Viertel (25 Prozent) nutzt sie wöchentlich, jeder Fünfte (22 Prozent) monatlich, wie das Umfrageinstitut am Mittwoch mitteilte, das die Daten erhoben hat. Der typische Podcast-Hörer ist demnach deutlich jünger, häufiger männlich und besser verdienender als der Durchschnitt.



Wer Podcasts hört, macht das am liebsten zu Hause (73 Prozent), nur 21 Prozent gaben "unterwegs" als Antwort an, ebenfalls 21 Prozent "im Bus oder der Bahn", 19 Prozent "im Auto". Bevorzugte Zeit für Podcasts ist der Abend (46 Prozent), deutlich vor morgens (19 Prozent) und mittags (14 Prozent). Unterhaltung steht dabei bei den Jüngeren im Mittelpunkt, bei den Hörern ab 30 sind "aktuelle Informationen" häufigster Grund, sich Podcasts anzuhören. Es folgen Bildung, Entspannung und Inspiration.

Für Podcastnutzer ist das Smartphone fast unverzichtbar: Mehr als die Hälfte (55 Prozent) der Nutzer gibt an, Podcasts damit zu hören. Erst mit deutlichem Abstand folgen das Laptop (28 Prozent), der Desktop-Computer (22 Prozent) und das Tablet (20 Prozent). Auf einstellige Prozentzahlen kommen unter anderem smarte Lautsprecher, MP3-Player und Smartwatches.

Die Daten beruhen auf einer Online-Umfrage von YouGov Deutschland, an der 2031 Personen zwischen dem 20.08 und dem 22.08. teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Von heise online und c't gibt es gleich eine ganze Reihe von Podcasts:

Kurz informiert – der News-Podcast (werktäglich)

#heiseshow – die wöchentliche Dosis Technik und Netzpolitik (donnerstags)



c't uplink – der Podcast aus Nerdistan (samstags)

c't-Stories – Pechschwarze Technikmomente (14-täglich)



SoftwareArchitekTOUR – von Entwicklern für Entwickler (quartalsweise)











(mit Material der dpa) / (mho)