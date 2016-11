(Bild: dpa, Emily Wabitsch)

Aus Hewlett-Packard (HP) entstanden die HP Inc. fürs Drucker- und PC-Geschäft und die HPE für Geschäfte mit Firmenkunden. Beide verbuchen deutliche Gewinnrückgänge, HP Inc. verzeichnete aber ein überraschendes Umsatzplus.

Die zwei neuen Unternehmen, die aus Hewlett-Packard entstanden, haben am Markt weiter zu kämpfen. Im vergangenen Quartal verbuchten sowohl der Hardware-Anbieter HP Inc. als auch das auf Firmenkunden spezialisierte HPE deutliche Gewinnrückgänge. Während das Geschäft bei HPE weiter schrumpfte, konnte HP – überraschend für viele Analysten – den Umsatz leicht steigern.

Dieses Plus von 12,26 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal auf nun 12,5 Milliarden Dollar wurde von Zuwächsen in der PC-Sparte getragen, wie HP mitteilte. Im Druckergeschäft sackte der Umsatz unterdessen um acht Prozent ab. Der Konzerngewinn brach in dem Ende Oktober abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal im Jahresvergleich von 1,32 Milliarden auf 492 Millionen Dollar ein.

Bei HPE, wo bei der Aufspaltung von Hewlett-Packard unter anderem das Service-Geschäft mit Unternehmenskunden landete, fiel der Umsatz binnen eines Jahres von 13,45 auf 12,48 Milliarden Dollar. Beim Gewinn gab es unterm Strich einen Einbruch von 1,38 Milliarden auf 302 Millionen Dollar. (dpa) / (jk)