(Bild: Crytek)

Bis auf die Studios in Frankfurt und Kiew sollen alle anderen Standorte geschlossen werden. Das Unternehmen erklärte, dass es ein "gesundes und nachhaltiges" Geschäft führen wolle.

Der deutsche Spieleentwickler Crytek hat erneut weitgehende Umstrukturierungen seines Unternehmens angekündigt. Wie Crytek am Mittwoch mitteilte, werden nur noch die Standorte in Frankfurt und Kiew erhalten. Damit stehen die Standorte in Budapest, Istanbul, Seoul, Shanghai und Sofia vor dem Aus.

Gesundes und nachhaltiges Geschäft

Schon im Jahr 2014 hatte sich das Unternehmen um eine strategische Neuausrichtung bemüht. Damals wurde gemutmaßt, dass sich Crytek kurz vor der Insolvenz befinde. Das Unternehmen selbst sprach davon, dass es bei der Umstellung von Retail-Produkten zu Online-Game-Services ein neuer Kapitalbedarf gedeckt werden musste. Crytek räumte Kommunikationsfehler ein.

Die genauen Gründe für die jetzt beschlossene Umstrukturierung adressiert Crytek nur implizit. Vor der Bekanntgabe hatte das Unternehmen aber erneut mit nicht gezahlten Gehälter auf sich aufmerksam gemacht. In der Mitteilung heißt es nun, dass Crytek für die Top-Entwickler der Branche weiterhin interessant sein und diese versorgen können wolle. Crytek möchte ein "gesundes und nachhaltiges" Geschäft führen. Die Entwicklung von Premium-Inhalten solle fortgesetzt werden. Auch die CryEngine werde weiter gepflegt und Lizenznehmer sowie Indie-Entwickler würden weiterhin mit Updates versorgt.

Der Crytek-Mitgründer und -Manager Avni Yerli erklärte, dass solche Veränderungen nicht einfach wären und das Unternehmen ehemaligen und aktuellen Mitarbeitern für ihren Einsatz und ihre harte Arbeit danke. Über die Gründe der Änderungen sei intern schon länger gesprochen worden. (kbe)