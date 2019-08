Umweltbundesamt: App für iOS und Android zeigt Luftqualität in Deutschland

Mit Luftqualität hat das Umweltbundesamt in dieser Woche eine neue App für iOS und Android veröffentlicht. Die werbefreie Applikation steht ab sofort in Apples App Store und in Googles Play Store zum kostenlosen Download bereit. Während die iOS-Variante mindestens iOS 11 benötigt, setzt die Android-Variante mindestens Android 4.1 voraus.

Messwerte von mehr als 300 Stationen

"Luftqualität" enthält die aktuellen Messergebnisse von mehr als 300 Stationen in ganz Deutschland. Bevorzugte Orte können Nutzer in ihrer Favoritenliste ablegen und so beim erneuten Starten der App auf die Übersicht zugreifen. Die Ergebnisse der jeweiligen Messstation in der Nähe des eigenen Standortes werden in gemessene Werte für Feinstaub (PM10), Stickstoffdioxid (NO 2 ) und Ozon (O 3 ) unterteilt. Aus diesen Werten errechnet die App den sogenannten Luftqulitätsindex (LQI), der in die fünf Klassen sehr gut, gut, mäßig, schlecht und sehr schlecht unterteilt wird. Der Schadstoff mit der schlechtesten Einzelbewertung beeinflusst jeweils das Gesamtergebnis des LQI.

Je nachdem, in welche Klasse die Luftqualität an der nächsten Messstation eingeordnet wurde, gibt die App Auskunft, ob die Luftverschmutzung gesundheitsbedenklich ist und ob Aktivitäten im Freien oder Lüften bei der entsprechenden Schadstoffbelastung empfehlenswert sind. Nutzer können außerdem auf Wunsch einen Warnhinweis aktivieren. Dieser informiert dann, sobald die Luftqualität einen voreingestellten Wert unterschritten hat.

Diagramme für die LQI-Entwicklung

Neben der Uhrzeit, von der die aktuellen Ergebnisse stammen, zeigt der jeweilige gewählte Messpunkt auch die Entfernung zum Wohnort des Nutzers an. Der Luftqulitätsindex lässt sich in der App zudem nicht nur für die letzten 24 Stunden, sondern auch für die vergangenen Tage anzeigen. Die Messwerte sind dabei in einem Diagramm nach Tageszeiten gestaffelt dargestellt. In einer Übersicht können Nutzer zudem die unterschiedlichen Messstationstypen anzeigen oder neben dem LQI auch nur die Messwerte für Feinstaub, Ozon und Stickstoffdioxid einzeln darstellen.