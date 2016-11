(Bild: © Thünen-Institut / Annemarie Schütz)

Deutsche Forscher haben ein besonders nachhaltiges Netz entwickelt, bei dem Tiere, die besser im Meer verbleiben sollten, wieder entkommen können.

Gerade erst wurden die Fangquoten für Dorsch in der Ostsee massiv gekürzt, weil es um die Populationen schlecht bestellt ist. Da kommt das neue Schleppnetz für den Dorschfang, das Forscher des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock entwickelt haben, gerade richtig, berichtet Technology Review in seiner Online-Ausgabe ("Netz für nachhaltigen Fischfang").

Aufgrund eines besonderen Gittereinsatzes mit diagonalen Stäben erlaubt es nicht nur – wie Standardnetze auch – kleinen Fischen, wieder zu entkommen, sondern auch besonders großen Tieren. Das hat Vorteile für den Fischbestand: Denn ein zehn Jahre altes Dorschweibchen legt 40-mal so viele Eier wie ein gerade geschlechtsreif gewordener Fisch.

Daher haben die Rostocker Forscher das besondere Leitsystem entwickelt: Normal große Exemplare werden in den hinteren Teil des Netzes gelassen und passieren dabei ein Gitter aus Stäben. Diese Stäbe wiederum sind zu eng für die Riesendorsche, die stattdessen nach oben durch eine Öffnung entweichen können. Dass ihr Prinzip funktioniert, konnten die Wissenschaftler bei Versuchen mit einem Forschungsschiff in der Ostsee demonstrieren.

Anhand von zusätzlich montierten Außennetzen stellten sie fest, wie viele besonders große Fische durch das Fenster entkamen. Trotzdem glaubt das Team um Daniel Stepputtis, Leiter der Arbeitsgruppe Fischerei- und Surveytechnik, dass es bis zum Einsatz des Netzes in der Fischereipraxis noch ein weiter Weg ist, "insbesondere ein politischer". Die ersten Ergebnisse seien jedoch vielversprechend. "Wichtig war es uns aber auch zu zeigen, dass die Möglichkeiten, Netze zu entwerfen, die eine nachhaltige Nutzung der Fischbestände ermöglichen, noch lange nicht ausgereizt sind.“

Mehr dazu bei Technology Review Online: